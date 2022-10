1 La confessione di Attilio Romita su sua figlia

Attilio Romita aveva già raccontato qualcosa in merito durante una chiacchierata con i vipponi, ma ieri sera è tornato a parlare del rapporto con sua figlia. Stando alle sue parole sembrerebbe che tra loro da un po’ di tempo non ci sarebbe alcun tipo di legame e dunque di non sentirla da diverso tempo. Ma come mai si sarebbe arrivati a tanto?

In giardino nel post puntata Attilio Romita si è confidato con Antonino Spinalbese, spiegando la particolare situazione che si ritrova ad affrontare: “Mia figlia ha 26 anni e da quando sa che sono qui non mi parla più”, ha esordito sotto lo sguardo attento di Antonino, rimasto sorpreso da tali affermazioni. Romita ha spiegato anche il motivo per il quale sua figlia avrebbe smesso di rivolgergli la parola:

“Non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, eh sì. Una ragazza quadrata. Mi ha detto interrompiamo le comunicazioni e come le mie caratteristiche e la mia storia non sono adatte a questo tipo di programma”, ha rivelato Attilio Romita, che ha anche aggiunto cosa gli avrebbe detto ancora: “Mi ha detto ‘Se vai lì perdi una figlia’. Quindi quando uscirò dovrò andarmela a riprendere a mia figlia. E se uscirò con ste scenette no. Mia figlia quando ha sentito dire Sara Manfuso dire quelle parole, a casa qualcuno avrà sicuramente detto ‘ma papà dov’è andato a finire?'”.

Nell’ultima parte di video Attilio Romita confida anche di averne parlato in confessionale, in risposta a una domanda di Antonino Spinalbese.

Questa dunque la situazione che si sarebbe creata tra Attilio Romita e sua figlia. Intanto sempre il giornalista ha avuto da ridire anche su una vippona. Ecco perché…