1 Lo spoiler di Attilio Romita a Giaele De Donà

Domani, 13 ottobre 2022, sarà il compleanno di Giaele De Donà. La vippona compirà 24 anni e, come succede sempre, in casa ci si prepara a festeggiare. Molto probabilmente, infatti, gli autori organizzeranno un party per celebrarla. La stessa cosa accadrà anche tra i coinquilini. Questi, infatti, si sono messi d’accordo in segreto per farle un tiramisù. Peccato, però, che Attilio Romita abbia rovinato la sorpresa.

Nel video qui sotto, infatti, lo vediamo mentre si trova in giardino con Giaele e stanno conversando tranquillamente. A un certo punto il giornalista afferma: “Quindi preparano il tiramisù per te“. E lei, stupita replica: “Ah davvero? Non lo sapevo!“. L’altro continua: “Gli ho sentiti che ne parlavano…“. E la vippona ridendo aggiunge: “Magari era una sorpresa…“. Romita dal canto suo cerca una giustificazione: “Pensavo di no perché ne hanno parlato…“. Giaele si è mostrata particolarmente contenta: “Carini! Buono il tiramisù!“.

E CHI SE NON ATTILIO ROMITA POTEVA SPOILERARE LA FESTA DI COMPLEANNO A GIAELE NON CE LA FACCIO #GFVIP pic.twitter.com/3aeF8yn2nD — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 12, 2022

Vedremo come reagiranno gli altri quando scopriranno che la sorpresa che stavano preparando è stata rovinata. In queste settimane abbiamo parlato spesso del giornalista. Diverse volte, infatti, è stato al centro di alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere. Una di queste riguardava un ex vippone, ovvero Giucas Casella:

C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si scul******no addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile.

Ma non solo. Le notizie su Attilio Romita non terminano qui…