Cesare muove i suoi primi passi, Aurora Ramazzotti condivide il tenero momento con i fan (VIDEO)

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti su Instagram informa i fan che il figlio Cesare ha iniziato a camminare e muovere i primi passi. L’influencer ha condiviso sui social questo dolce momento importante per lei e per il suo piccolo che tra qualche mese festeggerà il suo primo anno.

Il figlio di Aurora Ramazzotti inizia a camminare

Dopo il dolce video in cui pronuncia la sua prima parola postato da nonna Michelle Hunziker, il piccolo Cesare Augusto ha regalato nuove emozioni alla sua famiglia. Aurora Ramazzotti nel suo profilo ha pubblicato un piccolo filmato dove ha mostrato suo figlio camminare e muovere quindi i suoi primi passi.

Nel video in questione il piccolo Cesare si trova in salotto e per la prima volta lo vediamo alzarsi in piedi e raggiungere la TV solo soletto. Un passo dopo l’altro, il piccolo ha continuato a giocare.

“Lui va”, ha scritto Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Una scena che ha chiaramente provocato una grande emozione in lei. Ma anche i suoi fan si sono detti commossi per questo tenero momento che la ritrae con suo figlio.

Solo lo scorso novembre su Instagram lei stessa aveva rivelato infatti: “Di gattonare ancora non se ne parla, ma ci tiriamo su in piedi!”. In quel periodo Aurora Ramazzotti aveva mostrato suo figlio poggiarsi al divano per poter stare in piedi. Ma adesso la bella sorpresa: Cesare ha iniziato a camminare da solo!

Come detto in precedenza peraltro Cesare il 30 marzo spegnerà la sua prima candelina e sicuramente ci sarà una grande festa per lui e non mancheranno le sorprese! Nell’attesa però Aurora Ramazzotti, il suo compagno Goffredo e tutta la famiglia si godono i progressi fatti dal bambino.

Così Aurora Ramazzotti ha voluto festeggiare con i suoi fan questo traguardo raggiunto da suo figlio Cesare. Cuore di mamma!