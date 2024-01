Il nipote Cesare pronuncia la sua prima parola: la reazione emozionata di nonna Michelle (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2024

Michelle Hunziker

Tenero momento nonna e nipote tra Michelle Hunziker e Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti. Nelle scorse ore la conduttrice ha postato un video in cui il bambino pronuncia per la prima volta una parola. La reazione stupita di Michelle e di sua figlia.

Michelle Hunziker, la prima parola del nipote Cesare

Grande sorpresa per nonna Michelle Hunziker, quando il piccolo Cesare ha pronunciato una delle sue prime parole. Nella giornata di ieri la conduttrice ha condiviso un tenero video registrato da una delle sue zie tra le storie di Instagram.

Oggi Cesare ha circa 10 mesi ed è circondato dall’amore della sua famiglia. Spesso Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti pubblicano tanti bei momenti della crescita del bambino. E, proprio in queste ore mentre la presentatrice si trovava a giocare nel soggiorno di casa con suo nipote è successo qualcosa.

Curioso di scoprire ogni dettaglio, il piccolo Cesare ha iniziato a sbirciare nel cassetto e ha trovato delle posate. “Ma quanti cucchiai che ci sono!”, ha detto Michelle Hunziker rivolgendosi al bambino. Improvvisamente con voce squillante il piccolo ha imitato la nonna e pronunciato una parola che tanto somiglia a “Cucchiaio”. Subito una delle due zie (non sappiamo bene se Sole o Celeste) che riprendeva con il cellulare, ha esclamato con voce stupita: “Ha detto cucchiaio!”.

Michelle Hunziker, anche lei con espressione sorpresa si è rivolta al piccolo: “Sì infatti. Hai detto cucchiaio? Prova a dirlo”.

Un momento di tenerezza tra Michelle Hunziker e il nipotino Cesare. Lui a sorpresa pronuncia la sua prima parola 🥰 pic.twitter.com/jUm3dGwkUq — disagiotv (@disagio_tv) January 20, 2024

Ad accompagnare questo dolcissimo video anche le parole di Michelle Hunziker, che ha lasciato una didascalia: “Una carica d’amore da bignè (il soprannome di Cesare, ndr) e bimbe a fine giornata e sparisce tutta la stanchezza”.

Nonna premurosa e sempre molto attenta, Michelle Hunziker non è la prima volta che rivolge delle parole d’amore al suo nipotino. Lei in più occasioni ha sottolineato come i nipoti siano un pezzo importante della vita di ogni nonno e si amano esattamente come i propri figli: “Io ho visto quell’essere meraviglioso uscire dalla pancia di mia figlia: questa cosa non è descrivibile a parole, è amore puro declinato all’ennesima potenza è stupendo”.

Siamo certi che Michelle Hunziker ci regalerà ancora tanti altri bei momenti con il piccolo Cesare, per la gioia dei suoi follower.