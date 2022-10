1 La dolce foto postata da Aurora Ramazzotti

Solo pochi giorni fa come sappiamo Aurora Ramazzotti ha annunciato con un post sui social di essere incinta del suo primo figlio. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, dopo settimane di pettegolezzi, ha condiviso con il suo pubblico la lieta notizia insieme al suo storico fidanzato Goffredo Cerza. Con un simpatico video così la coppia ha dichiarato:

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

Nel mentre Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno anche tenuto un Gender Reveal Party, durante il quale hanno scoperto il sesso del loro bambino: un maschietto. La conduttrice e il suo compagno dunque in questi giorni si stanno godendo questo bellissimo momento, e nel mentre si preparano all’arrivo del loro primo figlio. In queste ore come se non bastasse proprio Aurora ha postato sui suoi social una tenera foto del giorno in cui ha scoperto di essere incinta. Nell’immagine vediamo la Ramazzotti mentre abbraccia sua madre Michelle Hunziker, mentre in primo piano appare proprio il test di gravidanza. La conduttrice come se non bastasse ha aggiunto:

“Io e mamma avevamo su lo stesso pigiamino quella mattina”.

Ma non solo. Aurora ha anche svelato come sta vivendo questa nuova fase della sua vita, e in merito ha affermato:

“Ora sto molto bene, grazie. Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta. E ogni giorno scopro cose nuove. Sicuramente ho fame. Molta”.

Nel mentre dopo l’annuncio di Aurora, sono arrivate anche delle dediche da parte di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.