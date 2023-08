NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Aurora Ramazzotti

La dedica di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ama condividere con i propri follower tutto ciò che la riguarda da vicino, specie ora che è diventata mamma. Non nasconde le difficoltà da neo mamma e si racconta a 360°. Nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato alcuni scatti che ritraggono il compagno Goffredo Cerza in compagnia del loro primogenito Cesare Augusto.

Nel post pubblicato su Instagram, che ha fatto il pieno di like e commenti, Aurora Ramazzotti ha raccontato il suo compagno non in versione “fidanzato”, ma “papà”. L’influencer ha speso parole al miele per lui e come sia bello riscoprirsi in questa nuova veste di genitori.

La didascalia prosegue poi con Aurora Ramazzotti che ribadisce il suo amore per Goffredo e i sentimenti che li uniscono, con un occhio al futuro. Ecco le parole scelte con cura per il post:

“Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio”, ha scritto Aurora Ramazzotti. “Qualcuno mi ha chiesto come facessi a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme”.

Parole queste che hanno emozionato gli utenti e hanno trovato la risposta da parte del fidanzato di Aurora Ramazzotti: “Ti (vi) amo”, ha scritto.

Tra le immagini scelte da Aurora Ramazzotti vediamo Goffredo coccolare suo figlio, mentre lo tiene tra le sue braccia. In un secondo scatto i due mentre guardano il tramonto. Nella terza foto, invece, Goffredo si trova in giardino in compagnia del bambino e del loro amico a quattro zampe. Nella carrellata a seguire vediamo un quadretto familiare dolcissimo e infine una simpatica foto del ragazzo con una maglia a tema.