1 Il gossip: Aurora Ramazzotti è incinta?

Le parole di Tommaso Zorzi in queste ultime ore alla notizia della possibile gravidanza di Aurora Ramazzotti ha spiazzato tutti. Ebbene sì, secondo quanto si apprende da Chi, la giovane conduttrice sarebbe in attesa del primo figlio. Il giornale aveva pizzicato Aurora e Michelle acquistare un presunto test di gravidanza in farmacia, poco prima del rientro dalle vacanze. E da quel momento in poi il rumor continua a farsi largo tra le news di gossip.

Adesso sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini fa sapere: “In esclusiva su Chi una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”.

Secondo quanto si apprende dal settimanale, come raccolto da Pipol Gossip, i genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbero confidato ad amici stretti di essere molto felici della notizia e, secondo i rumor, si dicono davvero molto emozionati. Sebbene recentemente si pensasse a un possibile ritorno di fiamma per Michelle ed Eros, la rivista rivela che in realtà il riavvicinamento sarebbe dato da questa meravigliosa novità.

La lieta novella è stata ripresa, come dicevamo, da tutti i siti e pagine Instagram. Sotto al post di Trash Italiano il migliore amico di Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi ha commentato sorpreso: “Ma a me non risulta”.

Il commento di Tommaso Zorzi dopo il gossip su Aurora Ramazzotti

Che sia dunque una smentita al pettegolezzo emerso in queste ore? Vedremo se Aurora Ramazzotti deciderà di intervenire, come già successo, e rivelare la sua verità. Non molto tempo fa aveva smentito i gossip su una presunta gravidanza, spiegando di non essere incinta. Attendiamo dunque un nuovo intervento da parte sua.

Di recente sempre Tommaso Zorzi era intervenuto in difesa della sua amica anche per un altro motivo…