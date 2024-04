Aurora Ramazzotti travolta dalle critiche dopo una gita al lago con il figlio Cesare, lei sbotta

Social

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Aurora Ramazzotti

Critiche ad Aurora Ramazzotti dopo la gita trascorsa ieri al lago con il figlio Cesare. La figlia di Michelle Hunziker per questo è sbottata sui social. Ecco cosa è successo.

Aurora Ramazzotti sbotta dopo le critiche

Una news della giornata di oggi arriva direttamente dai social. E no, non facciamo riferimento a Barbara d’Urso o Belen Rodriguez e al loro ritorno in TV, così come la vicinanza tra due naufraghi de L’Isola. Parliamo invece di Aurora Ramazzotti finita al centro delle critiche del web dopo l’ultimo post pubblicato su Instagram.

Mamma premurosa e sempre molto riservata con il suo piccolo Cesare non l’ha mai mostrato per mantenere assoluta privacy. Nonostante ciò condivide molto spesso post e storie divertenti in compagnia del figlio nato dalla storia d’amore con Goffredo Cerza. Pubblica contenuti sempre dolci e divertenti, ma fa sempre in modo che il suo viso non si veda. E questo è successo anche ieri.

Aurora Ramazzotti, infatti, si è concessa una piccola gita domenicale al Lago d’Iseo. Con lei il suo compagno e il piccolo Cesare. Scatti divertenti e spensierati, che però hanno generato una serie di attacchi e commenti negativi! La figlia di Michelle Hunziker ha postato delle foto mentre tiene il bimbo sulle spalle e dietro di loro compare appunto l’acqua del lago. Dalle foto il bambino sembra aver provato a dimenarsi, fino a che la Ramazzotti non l’ha deciso di lasciarlo andare.

«Durata momento tenero: 0,2 secondi… “Voglio andare da solo e tuffarmi di testa nel lago”», ha scritto Aurora Ramazzotti su Instagram, immaginando in modo ironico cosa avrebbe potuto dire Cesare. Consapevole di ciò che si sarebbe potuto creare ha scritto su Instagram «Volevo mettere qui le foto, ma poi ho pensato che non posto mai. Non fatemi pentire e mettete like, grazie».

Dure critiche sul web nei confronti di Aurora Ramazzotti, dopo le foto della gita al lago con il figlio Cesare. Lei sbotta

Per quanto volesse essere un post simpatico, ha suscitato le solite critiche in cui alcuni le hanno fatto notare di fare attenzione perché troppo vicino all’acqua e quindi in pericolo. Seccata Aurora Ramazzotti ha risposto per le rime: «Sai cos’altro cade in un attimo?». Nonostante il suo intervento, però, il web sembra essere piuttosto diviso.