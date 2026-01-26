Aurora Ramazzotti sta per lanciare il suo nuovo podcast, intitolato Questa non è un’intervista. Ecco quando inizia e dove ascoltarlo.

Arriva il nuovo podcast di Aurora Ramazzotti

Dopo il fortunato esperimento nato lo scorso anno a Sanremo in collaborazione con Cosmopolitan, Aurora Ramazzotti sta per tornare con il suo nuovo podcast, intitolato Questa non è un’intervista. La giovane conduttrice sta infatti per partire con questo appassionante progetto audiovisivo, che mescolerà diversi linguaggi e format. Il programma, che sarà contraddistinto dallo spirito esuberante della Ramazzotti, tenterà di rompere, come suggerisce il titolo, i confini delle tradizionali interviste, offrendo al pubblico un’esperienza completamente nuova, insieme ai vari ospiti che arriveranno puntata dopo puntata.

Ma quando inizia il nuovo podcast di Aurora Ramazzotti? La prima puntata verrà rilasciata su tutte le piattaforme streaming (da Spotify a YouTube) mercoledì 28 gennaio. In seguito, ogni settimana, verrà pubblicato un nuovo episodio. In merito a questo progetto inedito, la presentatrice ha dichiarato:

«Sono felicissima perché questa è la prima cosa che sento davvero tutta mia: è nata da un’esigenza personale e da tanta libertà. Ci divertiamo a giocare un po’ con i nostri ospiti, ed è bellissimo vedere come tutti si siano messi in gioco con generosità e curiosità. A Sanremo era già stato speciale, ma questa nuova avventura lo sarà ancora di più. Spero che arrivi alle persone e che, guardandola, si sentano un po’ a casa».

Il podcast di Aurora Ramazzotti ha l’obiettivo di portare tanta leggerezza, tra chiacchiere, risate e buonumore. Settimana dopo settimana, gli ospiti si racconteranno senza filtri con tono ironico e non mancheranno varie rubriche e giochi. Appuntamento dunque a mercoledì 28 gennaio con la prima attesa puntata di Questa non è un’intervista.

CREDITI FOTO: Federico Tacchini / Ufficio stampa Words For You

