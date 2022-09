1 La scelta di Aurora Ramazzotti

Nele settimane appena passate è stato diffuso un rumor, anche se è stato trattato come una certezza. Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo bambino:

“[…] Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità“.

Da allora, però, nessuna conferma da parte di Aurora Ramazzotti. Anzi, dalle foto postate sui social sembrerebbe anche averlo smentito. Il profilo Instagram Pipol Gossip, però, ha riportato un’intervista de Il Corriere della Sera all’interno della quale a parlare è Alfonso Signorini. Proprio lui, infatti, conferma la gravidanza e rivela:

Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Mi dispiace, se l’avessi saputo non l’avrei scritto. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima.

Non ci resta, perciò, che attendere notizie concrete da parte di Aurora Ramazzotti stessa. Ovviamente vi terremo informati non appena avremo altri aggiornamenti. Staremo a vedere che cosa accadrà. Nel mentre andiamo a rivedere alcune dichiarazioni che l’influencer ha fatto in merito ai suoi genitori non molto tempo fa. Ecco che cosa ha detto su Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Proseguite nella lettura…