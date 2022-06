In questi giorni è uscito il nuovo video del singolo “Ama” di Eros Ramazzotti. All’interno abbiamo visto anche la figlia Aurora Ramazzotti e l’ex moglie Michelle Hunziker. Tra i due, quindi, è tornato ufficialmente il sereno dopo tanto tempo. Qualche tempo fa la conduttrice aveva anche rivelato i motivi per i quali il loro matrimonio era terminato all’improvviso nei primi anni 2000:

Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta “o me o loro” io ho scelto loro.