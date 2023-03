NEWS

Nicolò Figini | 6 Marzo 2023

La risposta di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti deve fare i conti con le fake news o le notizie che girano sul web sul suo conto. Ormai il parto è molto vicino, l’influencer sta entrando nel nono mese di gravidanza e la data è sempre più vicina. Più volte ha tenuto informati i suoi follower sul suo stato di salute e su come sta procedendo la gestazione.

L’ultima notizia non vera sul suo conto è spuntata nel momento in cui ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie che ritraevano l’evoluzione del suo pancione nei mesi. Uno dei follower ha chiesto: “Ma è vero che hai già partorito e che si chiama Eros Junior?”. Come fa molto spesso, quindi, Aurora ha preso questa domanda e l’ha pubblicata nelle Stories facendoci dell’ironia. Ha, infatti, aggiunto una emoticon di una faccina che ride.

Il figlio di Aurora Ramazzotti, quindi, non è ancora nato, ma ormai manca sempre meno. Stando alle indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Nicolò, anche se non ci sono ancora stati annunci ufficiali. Lo stesso Eros ha dichiarato di non conoscerlo: “Non so ancora che nome gli daranno, ma le scelte dei figli sono sacre. Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote“.

Aurora ha anche raccontato, non molto tempo fa, di come ha detto ai genitori di star per diventare nonni: “Non lo dimenticherò mai quando te l’ho detto quest’estate. Ho preso una maglia con su scritto ‘nonno loading’. Lui l’ha guardata… ed è tipo svenuto sul letto. Non ha detto una parola, completamente nel suo stile“. Un’emozione sicuramente unica.

