NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

GF Vip 7

Il gossip su due ex del GF Vip

Durante l’ultima edizione del GF Vip abbiamo visto nascere alcune coppie all’interno della Casa. A durare ancora oggi però è solo quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Niente da fare invece per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, così come per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Queste due ultime storie menzionate, infatti, non sono terminate nel migliore dei modi, purtroppo. Anche se per qualcuno di loro potrebbe esserci ancora speranza, a quanto pare. Questo perché come raccontato da Deianira Marzano due ex del GF Vip, che hanno formato una coppia, si stanno risentendo dopo la rottura. Molto vaga l’influencer ha fatto sapere:

“Due ex del GF si stanno risentendo… qualcosa succederà. Sicuro”, ha scritto tra le storie di Instagram Deianira Marzano senza però svelare chi potrebbero essere i protagonisti in questione o svelare ulteriori dettagli, per ora!

Poco dopo a intervenire sul gossip insieme a Deianira Marzano anche Amedeo Venza, il quale ha ribadito: “Abbiamo scoperto che una coppia del GF Vip si sta risentendo. Possiamo dire di chi si tratta? No? Comunque si è capito, tanto avete capito”.

Lo scoop di Deianira Marzano e Amedeo Venza sul GF Vip

Fare supposizioni al momento è alquanto prematuro, ma c’è già chi si è scatenato alla ricerca di qualche dettaglio. I fan del GF Vip dunque si stanno domandando a chi si stia facendo riferimento nello specifico. Si tratterà di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria o di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli? Difficile a dirsi ora come ora, ma il gossip sta creando non poco fermento sui social. I supporter dei menzionati ci sperano e sono curiosi ora di avere notizie maggiori.

Stando a quanto apprendiamo pare possano presto esserci degli aggiornamenti, quindi attendiamo di saperne di più.

News e curiosità a seguire!