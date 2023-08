NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Mahmood

Mahmood infiamma i social

È bastato davvero poco a Mahmood per infiammare il web. E no, stavolta non parliamo della sua meravigliosa musica. Il cantante ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto in cui si mostra al mare di notte. Ma vi parliamo di immagini qualsiasi, perché alcune di esse sono decisamente piccanti.

Nel primo scatto vediamo Mahmood su uno scoglio, mettere in mostra il suo bel fisico statuario. A fare da sfondo un meraviglioso panorama all’imbrunire. Ma non è finita qui. Scorrendo nella mini gallery pubblicata, il cantante ha postato altre istantanee. In una di queste ha messo in mostra invece la sua schiena, un’altra ancora invece è decisamente mossa e artistica e lo vediamo a mezzo busto.

Ma il bello arriva con l’ultima immagine che Mahmood potrebbe aver lasciato per ultima di proposito. Nel contenuto di cui vi stiamo parlando, infatti, l’artista è di spalle e mette in mostra il lato b. Da quel che vediamo stavolta non indossa nemmeno il costume e in piena notte sembra intento a farsi un bel bagno.

E proprio l’immagine di cui vi stiamo parlando ha mandato in visibilio il web. In numerosi si sono riversati sul profilo Instagram di Mahmood per commentare. In un’ora ha totalizzato oltre 60mila like e, come dicevamo, i commenti sono davvero di varia portata. Molti di questi simpatici e ironici come: “Ma così, senza avvisare?”. Qualcun altro ha scherzato ancora: “Allora senti… ho un’età eh”.

C’è chi ha poi espresso apprezzamenti sul fisico di Mahmood, definendolo “statuario e scultoreo” e chi ancora mette l’accento proprio sull’ultima foto.

Probabilmente non avrebbe mai immaginato di scatenare tutto ciò, ma Mahmood con questa foto ha letteralmente fatto impazzire i suoi numerosi fan. E di sicuro il cantante nel leggere ciò che ha scritto qualcuno sarà scoppiato a ridere!