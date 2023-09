Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

Aurora Ramazzotti

Per dedicarsi a suo figlio al 100% Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan di aver messo la sua carriera in pausa

La pausa presa da Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti tornerà in TV o per ora ci sarà da attendere? La seconda risposta è quella corrette a quanto pare, anche se la figlia di Michelle Hunziker ha assicurato che tornerà molto presto. Ma partiamo per ordine!

Spesso e volentieri come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, anche Aurora Ramazzotti ama confrontarsi con i suoi follower e rispondere a tutte le loro curiosità su Instagram. Qualcuno ha avuto sapere qualcosa in più a proposito della sua carriera. I fan sperano infatti di poterla vedere presto in TV e per questo le hanno domandato quando accadrà e se c’è qualcosa in programma già quest’anno.

Sempre molto diretta e sincera con il proprio pubblico, Aurora Ramazzotti ha spiegato che in realtà ha deciso di concedersi una pausa dal mondo della televisione e concentrarsi interamente su suo figlio. Non ne aveva mai parlato, a dire il vero, ma stavolta ha voluto svelare come stanno le cose. Al momento si sta dedicando al figlio Cesare, ma pian piano tornerà ai suoi ritmi lavorativi:

“Giusto, non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell’apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano”. Con questo simpatico appellativo Aurora Ramazzotti si riferisce a suo figlio Cesare.

E ancora Aurora ha aggiunto: “A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre”.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

I fan di Aurora quindi dovranno avere un po’ di pazienza. Per ora la sua carriera è stand by e per una ragione più che valida. Ma tornerà presto e non vede l’ora di rimettersi in gioco!