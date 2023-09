Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

Nella Casa del GF scatta il bacio tra Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Ma no, non è come sembra! Ecco cosa è successo

Bacio tra Grecia e Giuseppe al GF

Primo bacio nella Casa del GF tra Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Ma no, non è come sembra! In questi giorni infatti i concorrenti presenti in Tugurio sono impegnatissimi a calarsi nei panni di attori di telenovela. Intanto questi video che vi proporremo sotto stanno facendo il giro del web…

Con il bacio tra Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi si conclude questo primo ciak per il film "Tugurio Amaro".#gf #grandefratello pic.twitter.com/ukE7EJM8Ok — 💙Angelo 💚🤍❤️ (@Ang_Gulino) September 26, 2023

Garibaldi stasera io e le mie amiche ci sentiamo leggermente accaldate🤣🤣🤣 hai capito la vecchia che botta de culo #gf #grandefratello #anibaldi pic.twitter.com/6UXbAFS8PV — Lola G. come Garibaldi (@LGrullita) September 27, 2023

Garibaldi nella parte interpretata nella telenovela del GF ha una doppia relazione anche con Rosy Chin, come mostrato in questo video…

E quando Garibaldi bacia anche rosi.. la faccia di anita parla così 🤭🤭🤭 #gf #grandefratello #anibaldi pic.twitter.com/a4WyG13Vx5 — Lola G. come Garibaldi (@LGrullita) September 27, 2023

Mentre tutti gli altri si divertivano con l’aperitivo, gli inquilini presenti nell’antro hanno dovuto interpretare la propria parte nel girato “Tugurio Amaro”, questo il nome scelto per la telenovela ricca di intrighi, misteri e colpi di scena incredibili.

A ricoprire il ruolo di regista è Ciro Petrone e a dispensare consigli la regina delle telenovelas, Grecia Colmenares. Così i tuguriati del GF hanno dovuto prepararsi, vestirsi, truccarsi ed entrare in scena. Dopo le prove precedenti, hanno avuto modo di registrare le scene finali.

Ognuno di loro si è impegnato al meglio per dare vita alla storia raccontata. Stando a quanto raccontato, esattamente come avviene nelle soap opere, anche qui ci sono relazioni nascoste, amori e coppie che scoppiano e tornano poi insieme. Insomma si sono immedesimati alla perfezione.

Sebbene i concorrenti in Casa temessero l’incursione dei tuguriati durante l’aperitivo di ieri sera al GF, così non è stato. Loro non sanno che sono alle prese con la preparazione di quest’opera, ideata, creata, progettata e diretta dai propri compagni in tugurio.

Chissà che questa sera con la nuova puntata del GF non possa andare in onda il risultato del lavoro svolto in questi giorni! Lo scopriremo solo con l’appuntamento di oggi, in programma alle 21:30 su Canale 5. Il web intanto dopo queste scene sembra essersi molto divertito e anche i concorrenti sembrano averci preso gusto!