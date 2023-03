Belen Rodriguez risponde al gossip sulla sua terza gravidanza

NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2023

Belen Rodriguez

La risposta di Belen Rodriguez sul suo essere incinta del terzo figlio

Da alcuni giorni gira voce che Belen Rodriguez sia incinta del suo terzo figlio. A far pensare a questo è stato un like sospetto sui social che ha inziato a far circolare la notizia. Tutto è partito da una foto pubblicata su Instagram che la ritrae a Le Iene. Qualcuno le ha chiesto se stesse aspettando il terzo figlio e a quanto pare, stando ai commento sottostanti, lei avrebbe messo il “mi piace” proprio a questa domanda.

Questa ipotesi ha preso piede anche perché una paio di settimane prima Belen non aveva condotto la puntata de Le Iene. In quel momento nessuno aveva pensato al fatto che potesse essere in dolce attesa. Ma si è ipotizzato un qualche tipo di malore lieve, anche stando a quello che lei aveva dichiarato tornata in studio.

Alcuni giorni fa, però, la stessa Belen Rodriguez è sembrata mettere a tacere subito il gossip con una serie di foto pubblicate nelle storie del suo profilo Instagram. La showgirl ha immortalato la sua cena con il compagno Stefano De Martino e si notano perfettamente le pietanze, cioè sushi. A quel punto in molti hanno ipotizzato che la conduttrice abbia voluto mettere a tacere le indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza. Come è noto infatti alle donne incinte è sconsigliato mangiare del pesce crudo, e di conseguenza dunque Belen potrebbe aver voluto far intendere di non essere in dolce attesa.

Oggi, nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi, la Rodriguez ha voluto mettere un punto definitivo a questa storia e così ha dato una risposta davvero molto ironica. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme a due persone che le curano l’immagine e tutti i tre con una finta pancia sotto la maglia.

E nel post che accompagna la foto Belen ha scritto: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Insomma, non ci sono decisamente più dubbi. Belen non è incinta!