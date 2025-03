Quanti cambiamenti in classifica FIMI! Le canzoni del Festival di Sanremo 2025 vanno forte e tra alcune riconferme come Olly…

Quanti cambiamenti in classifica FIMI! Le canzoni del Festival di Sanremo 2025 vanno forte e tra alcune riconferme come Olly o Giorgia, non mancano delle interessanti sorprese! Scopriamole insieme…

Sanremo 2025, come cambia la classifica

Sono trascorse ormai ben 4 settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2025 e di settimana in settimana stiamo scoprendo come stanno andando i singoli dei Big in gara. Proprio la FIMI ha pubblicato la classifica dei brani più venduti dal 28 febbraio al 6 marzo qui in Italia e non mancano sorprese.

A restare in testa è sempre Olly, vincitore di Sanremo 2025, seguito da Giorgia. Al terzo posto, dove la scorse settimana c’era Lucio Corsi (calato al quinto posto), troviamo invece Fedez.

Balzi importanti in avanti per i The Kolors che salgono di parecchie posizioni, dalla 12 alla numero 6 (non male). Stesso andazzo per Gaia, che piano piano sta scalando la classifica, passando dalla 17 alla 13 e probabilmente potrà ancora approfittarne con l’arrivo dell’estate. Non smette di sorprendere anche Serena Brancale che dopo la 13esima posizione, avvicina alla top 10! Ma scopriamo insieme tutte le posizioni.