Flavia Vento conferma il flirt con Francesco Totti dopo vent’anni di silenzio

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Francesco Totti

Flavia Vento ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti ad anni di distanza dalle voci sul presunto flirt con Francesco Totti.

La conferma di Flavia Vento

Il mese scorso Flavia Vento lo aveva promesso: molto presto avrebbe raccontato la sua versione dei fatti sul tanto chiacchierato flirt con Francesco Totti. Tutti infatti sono a conoscenza del rumor secondo il quale l’ex calciatore avrebbe tradito Ilary Blasi un mese prima delle nozze. Fino a poco tempo fa si trattava solo di indiscrezioni diffuse da Fabrizio Corona nel 2005 e i diretti interessati non avevano mai commentato.

A parlare, però, adesso ci ha pensato proprio la Vento secondo quanto riporta il sito dell’ANSA. Nella giornata di domani, giovedì 18 gennaio 2024, andrà in onda la nuova puntata di “Storie di Donne al Bivio” su Rai 2 in seconda serata. Sarà proprio in tale occasione che Flavia racconterà la sua storia.

Una parte del discorso, però, è stata rilasciata in anteprima e possiamo leggere quanto affermato dalla showgirl. Flavia Vento ha confermato il flirt con Francesco Totti nel 2001, ovvero prima che l’ex giocatore della Roma e Ilary Blasi si mettessero insieme:

“È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto. Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt.

Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”.

Flavia Vento ha dichiarato di avere molto sofferto per essere passata come una ‘sfascia famiglie‘ per vent’anni. Adesso può finalmente rivelare la sua verità perché si sente più libera, come lei stessa a affermato. Questo dovrebbe mettere un punto alla storia del tradimento nel 2005, ma vedremo se Totti deciderà di intervenire.