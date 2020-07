Aviva Wines Italia: il segreto di un successo colorato e frizzante

Aviva Wines: i più bevuti d’Italia. Ecco cosa rende speciale le colorate bollicine realizzate dal duo Moulay Driss El Faria e Fabrizio Vallongo.

Aviva è una “bollicina” in quattro colori dai riflessi fluidi e brillanti. All’ormai iconico “Aviva Blue Sky” si aggiungono l’elegante “Aviva Rose”, il lussuoso “Aviva Gold” e il raffinato “Aviva Pink Gold”.

Attualmente, Aviva è il prodotto alcolico più venduto in Italia on-line per singola referenza. Le vendite avvengono tramite il proprio sito di e-commerce (caso quasi unico di sito di vendita on-line verticale in Italia). Ma Aviva è anche il prodotto alcolico più venduto all’interno delle categorie vino, spumante e champagne. E questo pur non volendo per scelta rientrare in nessuna delle stesse su Amazon. Quest’ultimo è da sempre punto di riferimento dei gusti e delle scelte di acquisto on-line, nel nostro Paese e in tutto il Mondo.

L’azienda, per precisa scelta dei due managing partner Moulay Driss El Faria e Fabrizio Vallongo, ha puntato su una strategia di comunicazione completamente inedita nel settore degli alcolici e del beverage.

La particolarità del prodotto ha permesso all’azienda di creare nuovi canali comunicativi e commerciali. In questo modo si è rivoluzionato e portato creatività a un settore in crescita ma saturo.

Aviva Wines ha creato una vera e propria social community. Gli utenti della pagina vivono e interagiscono con il prodotto come se fossero nella pagina di un VIP o un influencer. Grazie al successo di Aviva Wines, Driss El Faria e Fabrizio Vallongo stanno ricevendo tante richieste di partnership da personaggi pubblici, che hanno capito la forza di questa nuova strategia comunicativa e vorrebbero creare nuovi prodotti per i propri follower.

