A seguito di alcune indiscrezioni in merito a presunti accordi per quanto riguarda assegni di mantenimento e affidamento dei figli, l’avvocato di Chiara Ferragni è intervenuta per rilasciare una smentita ufficiale all’ANSA.

La smentita dell’avvocato di Chiara Ferragni

In riferimento a quanto riportavamo in data 5 ottobre 2024 a proposito della vicenda che riguarda Federico Lucia e Chiara Ferragni, e che è stata ampiamente trattata da molte altre testate concorrenti, riceviamo e divulghiamo il seguente comunicato, indirizzato specificamente all’ANSA:

“In qualità di avvocato della Signora Chiara Ferragni e con riferimento alle notizie pubblicate in data 5 ottobre 2024 dal Vostro sito nell’articolo intitolato “L’addio pacifico dei Ferragnez, presto l’istanza di separazione”, sono a smentire il contenuto del medesimo, frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili.

Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tantopiù in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento “pressoché paritetico” della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”.

La nota dell’avvocato di Chiara Ferragni si conclude con la seguente frase: “Diffido, pertanto, gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative“. In conclusione, non esiste al momento alcun accordo tra Federico e Chiara in merito ad assegni di mantenimento o sull’affidamento dei figli. Attendiamo notizie ufficiali.