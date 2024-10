Belen Rodriguez torna al centro del gossip. Di recente infatti la showgirl è stata avvistata a cena con il fidanzato Angelo Galvano. In seguito però è stata beccata mentre abbraccia un altro uomo, e c’è già chi parla di presunta nuova conoscenza.

Belen Rodriguez al centro del gossip

Nel corso degli anni il nome di Belen Rodriguez è finito spesso al centro del gossip e della cronaca rosa. Col passare del tempo infatti la showgirl argentina ha fatto più volte discutere per via della sua vita sentimentale, che non sembrerebbe trovare pace. Solo nelle ultime ore la conduttrice è tornata al centro dell’attenzione e si sta molto parlando di lei. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che sta accadendo.

Di recente proprio Belen è stata paparazzata in macchina con l’ex marito Stefano De Martino, con il quale i rapporti sembrerebbero essere tornati sereni. Il nuovo numero del settimanale Chi ha così svelato che il conduttore di Affari Tuoi si trovava sotto casa della showgirl per recuperare il figlio Santiago e si sarebbe offerto di darle un passaggio. Ma non è finita qui.

Successivamente sempre la rivista ha beccato Belen Rodriguez a cena con il fidanzato Angelo Galvano. Chi segue il mondo del gossip sa bene che questa estate si era parlato di presunta crisi tra la coppia e secondo il settimanale la frattura tra i due sarebbe sempre più evidente. Ciò nonostante Belen e Angelo avrebbero provato a chiarirsi e si sono così concessi una cena in un ristorante di Milano. In questa occasione tuttavia, essendo infastiditi dai paparazzi, tra la Rodriguez e Galvano sarebbe emersa una certa freddezza. Dopo aver lasciato il locale, i due hanno preso lo stesso taxi. Tuttavia mentre la conduttrice è scesa davanti casa sua, l’ingegnere ha proseguito la corsa.

Ma i gossip non sono ancora terminati. Belen infatti è stata anche paparazzata dal settimanale Diva & Donna in compagnia di un altro uomo. La rivista ha beccato la showgirl a spasso per Milano con un imprenditore di nome Nicola e tra i due non sono mancati gli abbracci. Secondo i ben informati, tra la Rodriguez e Nicola ci sarebbe qualcosa in più della semplice amicizia e pare che le presentazioni in famiglia siano già state fatte.