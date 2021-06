Awed rivela di cosa parlavano a L’Isola quando non erano ripresi

1 La rivelazione di Awed

Da pochi giorni è terminata (dopo 84 per la precisione) l’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi in Honduras. A portare a casa la vittoria è stato Awed, come da pronostico. I bookmakers avevano scommesso forte sullo youtuber. Tornato in Italia Simone Paciello, questo il suo vero nome, ha rilasciato diverse interviste dove ha parlato della splendida esperienza vissuta.

Awed e tutti i concorrenti abbiamo avuto modo di seguirli da vicino durante i vari daytime mandati in onda e nel corso delle dirette settimanali. A differenza di un reality come il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi non viene trasmessa h 24 e dunque vengono montati solo alcuni spezzoni della giornata.

A Fanpage.it Awed ha rivelato di cosa parlavano nel momento in cui le telecamere non li riprendevano. Pare capitasse di chiacchierare del loro passato o di alcuni vip. Queste le sue parole:

«Quando non c’erano le telecamere parlavamo di cose che non sarebbero potute andare in onda, come i precedenti lavori. Oppure capitava che ci scambiassimo opinioni su personaggi che lavorano in tv. Niente di più, siamo stati poco “malefici”, senza dietrologie»

Ha spiegato Awed al sito. Sarebbe curioso scoprire anche di quali personaggi del mondo dello spettacolo hanno parlato, ma questo non ci è dato saperlo e probabilmente resterà top secret! Sempre nella medesima intervista Simone ha risposto a chi l’ha criticato per la nomination riservata a Matteo Diamante…