1 Awed parla degli ex naufraghi

I bookmakers lo davano per vincitore e così è stato. Simone Paciello, in arte Awed, dopo 84 giorni a L’Isola dei Famosi ha portato a casa un montepremi di 100 mila Euro, con una metà andata in beneficenza. Lo youtuber ha avuto la meglio su Valentina Persia, arrivata seconda, e sul suo amico Andrea Cerioli, terzo classificato.

Novella 2000 ha raggiunto Awed a Milano per una chiacchierata. Ai microfoni di Armando Sanchez, che ne ha realizzato l’intervista, Simone ha rivelato in esclusiva chi sente ancora oggi dopo la conclusione del programma. Ecco cosa ha rivelato lui:

«Mi sento spesso con Ignazio Moser, Matteo Diamante e Andrea Cerioli, le persone con cui ho trascorso l’ultima settimana in Honduras. Inoltre, mi è rimasto nel cuore Beppe Braida. Si è creato un legame particolare. È un uomo eccezionale. Se non avesse dovuto lasciare l’Isola (per gravi motivi personali, ndr) sono certo che avrebbe vinto. È il compagno di viaggio che tutti vorrebbero, anteponeva i problemi degli altri ai suoi».

Se con loro ha instaurato un legame indissolubile, non si può dire lo stesso per altri concorrenti. Durante la conversazione Awed ha dichiarato di aver rivisto alcune scene andate in onda e di essere rimasto deluso da alcuni atteggiamenti di Francesca Lodo:

«Ho visto solo un terzo dei filmati dell’Isola, ma una scena che non mi è piaciuta è quando Francesca Lodo ha simulato uno starnuto sulla mia foto. Quasi come se volesse denigrarmi, mi auguro di chiarire la questione».

Vedremo se nelle prossime settimane Awed avrà modo di confrontarsi con l’ex letterina di Passaparola e risolvere le incomprensioni. Continua per leggere le altre parole del vincitore de L’Isola dei Famosi…