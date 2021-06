Awed risponde alle dichiarazioni di Elettra Lamborghini sul suo conto

1 La replica di Awed

Nelle ultime ore a fare una rivelazione eclatante è stata Elettra Lamborghini. Inaspettatamente infatti la cantante, nel corso di un’ospitata a Il Punto Z, ha ammesso di aver avuto in passato una cotta per Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi 2021. Queste le dichiarazioni di Elettra in merito, che hanno fatto il giro del web ed hanno fatto sorridere gli utenti:

“Ragazzi non ve l’ho mai detto. C’è stato un periodo in cui a me piaceva Awed. Giuro. Io lo guardavo sui social. Parliamo molto prima de L’Isola, di moltissimo tempo fa. Lui era fidanzato con una ragazza, se non erro stava insieme a Ludovica (Bizzaglia n.d.r) in quel periodo. Pensavo fosse un bel ragazzo, sono andata a vedere il suo anno di nascita, ero convinta fosse più grande di me. Invece ne ha 3 in meno. Allora ho dovuto metterci la croce. Ovviamente non ci siamo nemmeno mai scritti o altro. Una volta è venuto a vedere un mio concerto, ma io ero già fidanzatissima. C’è stato però un breve periodo sui social in cui ho pensato di farci un pensierino”.

Poco fa così, dopo aver ascoltato le parole di Elettra Lamborghini sul suo conto, Awed ha deciso di replicare alle dichiarazioni della cantante. Con una serie di Instagram Stories, con ironia, l’influencer ha affermato:

“Comunque ho visto il video di Elettra. Volevo ringraziarla perché comunque dopo 85 giorni di fame sentirsi dire ‘pensavo fosse un bel ragazzo’, sono quelle frasi che proprio fanno bene al cuore. Grazie di cuore. Ho riso un sacco quando ha detto che ha controllato l’età e ha visto che ho 3 anni in meno di lei. Tu bastava che mi avvisavi ai tempi, e potevo andare in giro a mentire sulla mia età. Mentivo sulla mia età e ora eravamo sposati e con dei bambini, invece no peso 20 kg, sono single e nessuno mi vuole”.

Che Elettra Lamborghini decida di replicare alle affermazioni di Awed? Nel mentre la cantante sempre nel corso dell’intervista a Il Punto Z, ha anche svelato è d’accordo con la vittoria dell’influencer a L’Isola dei Famosi. Rivediamo le sue parole.