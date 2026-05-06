Azora Rais lascia l’Italia, e l’Europa, per gli Stati Uniti. Stanca della pesante e asfissiante burocrazia, della giustizia tartaruga, della sanità complicata e della corruzione, la bella modella, cantautrice, scrittrice e politologa di origine bulgara ha deciso, insieme al suo terzo marito, di realizzare il suo desiderio e lasciarsi alle spalle il Belpaese e il Vecchio continente per mettere radici Oltreoceano.

Azora Rais dice addio all’Italia: “L’Europa è un continente vecchio”

«Ho sempre voluto vivere in America. Numerose volte ci provato, ma ogni volta succedeva qualcosa che me lo impediva. E guarda caso proprio quando guidavo la campagna politica per i Moderati in Rivoluzione, con i quali ero candidata per il Comune di Roma come consigliere regionale. Sono felice di aver finalmente lasciato alle spalle le disgrazie».

Consulente finanziaria con due lauree, una in Scienze Politiche e una in Psicologia, autrice di oltre venti libri di psicologia divertente e astrologia (ricordiamo i titoli “Come conquistare il nostro prediletto”, “Consigli amorosi per le donne”, “Alis” e “L’Italia dei bluff”), Azora ha un’idea molto precisa su cosa sia l’Europa.

«C’è un pensiero di Cicerone che illustra bene la situazione: più è fallito un Paese e più regole ci sono. E l’Europa è un continente vecchio, pieno di burocrazia, corruzione e regole che nessuno ricorda, nemmeno chi governa o è chiamato a giudicare. In Italia, poi, in tempo di Covid hanno fatto morire un sacco di persone con diagnosi sbagliate o cure in ritardo. Questi non sono medici! Quando qualcuno sbaglia negli Usa la paga cara, in Italia con le briciole e senza scuse. Mi sento nauseata, a dir poco».

Prosegue: «Per anni ho girato Miami e Los Angeles e conosco la differenza tra la vita americana e quella italiana. Non c’è comparazione. In America ci sono poche regole, ma rigide, non c’è spazio per la corruzione. Il sistema giudiziario è veloce ed efficiente. Il sistema sanitario è utile. In Italia ho dovuto attendere 10 anni che lo stalker che avevo denunciato venisse punito e con cosa? 300 euro di multa. Ridicolo».

Conclude: «In ogni caso, si andrà incontro a grossi cambiamenti: gli Usa domineranno sempre di più, l’Unione Europea cadrà e vivremo un conflitto americano-cinese per Taiwan». In questi mesi, la bella Azora, che ha posato per Playboy e Bruno Oliviero, sta preparando diverse scenografie teatrali ispirate a un suo libro, ha ripreso il lavoro come modella per Ford ed è in attesa della pubblicazione di un bellissimo calendario.