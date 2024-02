“Come se avessi vinto due volte”, Lorella Cuccarini commenta orgogliosa la vittoria di Angelina a Sanremo

Sanremo | Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

Sanremo 2024 verissimo

Per la puntata domenicale di Verissimo Silvia Toffanin ha accolto in studio tanti graditi ospiti. Reduce dal successo a Sanremo 2024, Lorella Cuccarini è tornata in trasmissione per parlare del suo momento magico tra Amici 23, teatro e tanti altri progetti lavorativi. E non è mancato anche un commento sulla vittoria di Angelina Mango…

Lorella Cuccarini orgogliosa di Angelina

Verissimo torna su Canale 5 con il consueto appuntamento della domenica. In studio tra gli ospiti di oggi, Silvia Toffanin ha accolto anche Lorella Cuccarini. Per l’insegnante di Amici 23 si tratta di un periodo di grandi soddisfazioni e oggi ha riservato un pensiero anche alla sua pupilla Angelina Mango.

Come noto la cantante è stata allieva di Lorella Cuccarini ad Amici lo scorso anno e hanno sempre conservato un meraviglioso rapporto. Oggi ha parlato proprio dell’artista a Verissimo, dopo la recente avventura al Festival di Sanremo. Di Angelina Mango ne ha celebrato al vittoria nel salotto di Silvia Toffanin.

“È come se con lei avessi vinto due volte. Mi ha dato una profonda gioia vedere il cambiamento che Angelina ha fatto in questo anno, vedere la sua grinta sul palco: se l’è mangiato il palco di Sanremo”, ha detto Lorella Cuccarini felicissima.

La conduttrice ha preso parte alla serata dei duetti e delle cover nel ruolo di co-conduttrice e ha potuto assistere da vicino al momento dell‘esibizione di Angelina Mango sulle note de La Rondine, il brano di suo papà Pino Mango. Lorella Cuccarini ha confessato di essersi molto commossa per l’interpretazione della sua allieva per omaggiare suo padre, la delicatezza con la quale ha cantato il brano e il modo in cui è arrivata al pubblico: “Dietro le quinte ero devastata”.

Le parole piene d’orgoglio di Lorella Cuccarini faranno sicuramente molto piacere ad Angelina Mango, che si è detta sempre riconoscente alla sua insegnante.