L’omaggio dei Backstreet Boys

Solo due giorni fa è arrivata la triste notizia della morte di Aaron Carter, fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys. Il corpo senza vita del cantante è stato trovato nella giornata di sabato nella vasca da bagno della sua abitazione a Lancaster, in California, e in breve la voce si è sparsa in tutto il mondo. In queste ore così milioni di utenti hanno ricordato Carter sui social, spendendo per lui tenere parole. Ma non solo.

Come se non bastasse ieri sera i Backstreet Boys hanno omaggiato Aaron durante il loro concerto alla O2 Arena di Londra. Durante lo show è stato infatti mostrato un montaggio di immagini di Carter sul finale della canzone No Place. Il gruppo si è poi stretto intorno a Nick, che in lacrime non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione. A prendere parola è stato poi Kevin Richardson, che ha affermato:

“È una serata triste perché abbiamo perso uno di famiglia. Abbiamo cercato di trovare un momento della performance per ricordarlo. Il fratellino di Nick, Aaron, è morto ieri. Fa parte della nostra famiglia e vi ringraziamo per l’amore, i messaggi, il supporto che ci avete dato”.

A ricordare Aaron Carter sui social è stato anche lo stesso Nick, che ha speso delle bellissime parole per suo fratello. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho il cuore spezzato. Anche se con mio fratello avevo un rapporto complicato, non ho mai smesso di volergli bene. Ho sempre nutrito la speranza che in qualche modo, un giorno, imboccasse un cammino sano e che alla fine trovasse l’aiuto di cui aveva disperatamente bisogno. Siamo portati a volte a dare a qualcosa o a qualcuno la colpa di una perdita. La verità è che in questa storia sono la dipendenza e la malattia mentale i veri cattivi. Mio fratello mi mancherà più di quanto si possa immaginare. Ti voglio bene fratellino”.

