Bake Off Italia 11 anticipazioni nona puntata: prove difficilissime per gli aspiranti pasticceri

Debora Parigi | 27 Ottobre 2023

Le anticipazioni della nona puntata di Bake Off Italia

Per Bake Off Italia 11 siamo a metà gara e le anticipazioni di questa nona puntata rivelano che sarà dedicata al viaggio. Vedremo quindi tre viaggi uno diverso dall’altro che riguarderanno ovviamente le torte. E non saranno proprio semplici, quindi la sfida si farà sempre più difficile. Ma cosa accadrà? Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La prima prova sarà molto indietro nel tempo per scoprire la torta più antica del mondo. Stiamo parlando della Linzer Torte che è datata 1696. Gli aspiranti pasticceri potranno rivisitare la torta a piacimento, ma dovrà avere per forza una base di frolla, la frutta secca e uno strato di frutta fresca. Inoltre, per essere una vera Lizer Torte dovrà essere molto speziata.

La seconda prova, quella tecnica, vedrà il viaggio spostarsi in Nuova Zelanda con la torta Pavlova che è del 1926. Non sarà per niente facile per i concorrenti realizzarla, ma si metteranno tutti davvero di impegno. Ecco quindi la classifica fatta dai giudici:

Tommaso Gabriele Fabio Danila Giovanni Giovina Roberta Davide

Concludiamo le anticipazioni della nona puntata di Bake Off Italia 11 con la terza prova, quella a sorpresa, che vedrà i concorrenti in un viaggio in trasferta molto particolare. Si trasferiranno infatti in montagna, in provincia di Trento, e sarà un viaggio nel futuro perché sarà nello spazio grazie a un osservatorio. Gli aspiranti pasticceri dovranno riprodurre il sistema solare intero in torte in 3D, ovviamente un pianeta a testa. Nella notte vedranno le stelle e i pianeti e il giorno successivo faranno la prova al Muse e per estrazione ognuno scoprirà quale pianeta farà. Davide, avendo il grembiule blu, sceglierà il suo pianeta. Ecco i sorteggi:

Davide avrà Marte

avrà Giovina avrà Urano

avrà Roberta avrà Venere

avrà Danila avrà Saturno

avrà Tommaso avrà Giove

avrà Fabio avrà Nettuno

avrà Giovanni avrà Mercurio

avrà Gabriele avrà la Terra

Ci saranno anche degli assaggiatori speciali e cioè dei bambini. Dopo la prova e l’assaggio dei giudici e dei bambini arriverà il verdetto. Il grembiule blu andrà a Gabriele (per lui sarà la seconda volta). Poi si salveranno Tommaso, Danila, Fabio e Giovina. Rimarranno Davide, Roberta e Giovanni e l’eliminato sarà Davide.

Quando va in onda la nona puntata

Ora che abbiamo visto le anticipazioni, quando va in onda la nona puntata di Bake Off Italia 11? La messa in onda su Real Time è fissata per venerdì 3 novembre alle ore 21.25.

Ma non finisce qui, perché facendo un qualsiasi tipo di abbonamento a Discovery Plus, la puntata potrà essere vista in anteprima già dal venerdì precedente alla messa in onda in chiaro.

Inoltre la puntata può essere rivista in streaming dal giorno successiva alla messa in onda in maniera totalmente gratuita sempre su Discovery Plus.