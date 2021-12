I finalisti di Bake Off Italia 2021

Tempo di semifinale a Bake Off Italia 2021. Nel corso della nuova puntata, che andrà in oda su Real Time tra poche ore, sono stati annunciati i finalisti di questa lunga e appassionante edizione, che come sempre ha avuto un successo straordinario. Dopo l’eliminazione di Simone la scorsa settimana, stavolta a contendersi la finale sono stati Peperita, Daniela, Roberto e Lola. Nel corso della prima sfida, come ci svelano le anticipazioni, i pasticcieri dovranno realizzare la Pom Pom Cake. Roberto, che nella puntata precedente aveva conquistato il Grembiule Blu, avrà il vantaggio di far lavorare con lui Knam e Damiano. A risultare la migliore della sfida però sarà Daniela, che vince un vantaggio per la prova tecnica.

Nel corso della seconda manche i quattro semifinalisti dovranno invece preparare una torta con la nuvola di zucchero. Tuttavia non mancheranno delle piccole penalità e la ricetta mancante. Soltanto Daniela riuscirà ad avere la ricetta completa, avendo vinto un vantaggio nel corso della prima prova.

Al termine di questa sfida viene così eletto il primo finalista di Bake Off Italia 2021: Roberto! Si passa così alla terza e ultima prova, durante la quale i concorrenti dovranno realizzare la Baked Alaska. A termine della sfida viene eletta la seconda finalista: Daniela! A contendersi l’ultimo posto per la finale restano dunque Lola e Peperita. Tuttavia non mancheranno dei colpi di scena.

Benedetta Parodi infatti svelerà che stavolta non verrà assegnato nessun Grembiule Blu, dovendo giocare tutti ad armi pari nel corso dell’ultima puntata. Ma non solo. Knam invece annuncerà che sia Peperita che Lola potranno accedere alla finale. Tuttavia le due all’inizio dell’ultima puntata dovranno sfidarsi tra di loro! Non resta dunque che attendere la prossima settimana per scoprire cosa accadrà e chi vincerà questa edizione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.