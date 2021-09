Chi è Daniela Ribezzo di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Scopriamo chi è Daniela Ribezzo, concorrente di Bake Off Italia 2021. Tutto sulla sua età, vita privata e come seguirla su Instagram.

Chi è Daniela Ribezzo

Nome e Cognome: Daniela Ribezzo

Data di nascita: 15 dicembre 1991

Luogo di Nascita: Foggia

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: ballerina, insegnante di danza e di scuola elementare

Fidanzata: Andrea Caldarulo è il suo fidanzato

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @daniela.bakeoff9

Daniela Ribezzo età e biografia

Chi è Daniela Ribezzo di Bake Off Italia 2021? La nuova concorrente ha 29 anni d’età e lavora come ballerina, insegnante di danza e maestra elementare. Ha origini pugliesi, infatti, nasce in Puglia, ma da due anni abita a Milano. Non ha solo seguito la sua carriera ma anche l’amore.

Nel video di presentazione, disponibile anche sul sito ufficiale di Real Time, dice che la danza è una disciplina che la accompagna da quando era bambina. Ricordiamo, infatti, che lei ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la sua eliminazione ha fatto parte di diversi musical di successo. Ha, tuttavia, accantonato le performance per dedicarsi all’insegnamento. Sostiene di avere un problema, però:

Purtroppo provengo dal mondo della danza classica che ha delle regole abbastanza rigide. Abbastanza ferree. Devo ammettere che sono un po’ severa.

Andiamo, ora, a vedere come si chiama il fidanzato di Daniela Ribezzo.

Vita privata

Come abbiamo detto in precedenza, Daniela Ribezzo si è trasferita a Milano anche per amore. Sappiamo davvero poco della sua vita privata e sentimentale. Tramite il suo profilo Instagram, però, possiamo ipotizzare che è effettivamente fidanzata e sta insieme al compagno, Federico Caldarulo, almeno dal 2017.

Nel caso in cui avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Vediamo, adesso, nel dettaglio il suo profilo Instagram ed eventuali altri social.

Dove seguire Daniela Ribezzo: Instagram e social

Daniela Ribezzo ha un account Instagram all’interno del quale possiamo vedere diverse foto di dolci fatti da lei. Ovviamente, poi, non mancano immagini che la immortalano con il fidanzato o ricordi legati agli anni di Amici. Più si va indietro e più notiamo anche scatti con il suo gruppo di amici e famigliari.

La concorrente di Bake Off Italia 2021, inoltre, tra i vari profili social possiede anche una pagina Facebook. Non la tiene, però, aggiornata con regolarità. Non sembra aver, infine, un account su Twitter.

Cos’ha detto Daniela Ribezzo riguardo al programma di pasticceria di Real Time? Scopriamolo insieme…

Daniela Ribezzo a Bake Off Italia 2021

Il programma, perciò, avrà inizio venerdì 3 settembre 2021. Vediamo cos’ha dichiarato la concorrente sulla sua passione. Quando non lavora le piace stare a casa a creare dolci. Ecco cos’ha affermato nello specifico Daniela Ribezzo:

La cucina è il mio habitat naturale. Un altro po’ e andrei pure ad addormentarmi dentro la cucina. Quello sicuro. La pasticceria è un’arte. Un’arte come la danza. Quando faccio i dolci ballo sempre. Che ne so, dalla planetaria devo andare al tavolo? Due piroette e vado al tavolo. Poi canto, ballo… Il dolce è un musical. […] Glassare una torta con una glassa al cioccolato è come fare l’ultimo inchino in uno spettacolo e ringraziare il pubblico.

Una vera e propria passione quella di Daniela Ribezzo, la quale si prepara a Bake Off Italia 2021 con queste parole:

Caro Bake Off, sei l’ennesimo palcoscenico della mia vita da calcare. Io sono prontissima e non vedo l’ora di iniziare.

Qui di seguito, poi, gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2021 oltre a Daniela Ribezzo.

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Qui di seguito, adesso, possiamo vedere tutti gli altri concorrenti che faranno parte di Bake Off Italia 2021 insieme a Daniela Ribezzo:

Edoardo Baldini

Enrico Sistino

Gerardo Abbandonato

Giuseppe Lombardo

Giacomo Luizzi , in arte Peperita

, in arte Gloria Battiston

Gloria Perozzi

Lola Litvinova

Lora Kayyal

Marco Palma

Rosanna Olindo

Matteo Andrea Polino

Patrizia Valerio

Pedro Menvielle

Naney

Pancrazia Cavallone

Natascia Soldati

Roberto Portanova

Simone Mieli

Con loro, infine, i giudici Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e la presentatrice Benedetta Parodi.

Il percorso di Daniela Ribezzo

Il percorso di Daniela Ribezzo a Bake Off Italia 2021 ha inizio venerdì 3 settembre 2021 su Real Time a partire dalle ore 21:10 circa. Per capire quale sarà il suo futuro bisognerà guardare la trasmissione settimana dopo settimana. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Novella 2000 © riproduzione riservata.