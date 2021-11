Chi è Giacomo Liuzzi Peperita di Bake Off Italia 2021? Instagram

Conosciamo Giacomo Liuzzi, in arte Peperita, concorrente di Bake Off Italia 2021. Tutte le news e curiosità.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Giacomo Liuzzi Peperita, dal chi è, all’età, al lavoro, alla partecipazione a Bake Off Italia 2020, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Giacomo Liuzzi

Nome e Cognome: Giacomo Liuzzi (in arte Peperita)

Data di nascita: 12 gennaio 1983

Luogo di Nascita: Bari

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: drag queen

Fidanzata: Giacomo è fidanzato

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Peperita ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @peperita_drag_bakeoff_8_9

Giacomo Liuzzi età e biografia

Ecco alcune informazioni sulla biografia di Giacomo Liuzzi. In arte Peperita, il concorrente di Bake Off Italia 2021 è nato a Bari il 12 gennaio 1983. La sua età è di 38 anni.

Attualmente è stabile a Milano, dove si è trasferito ormai diversi anni fa.

Vita privata e lavoro

Ma che lavoro fa l’aspirante pasticciere? Giacomo Liuzzi è un impiegato, tuttavia di notte si trasforma e diventa una drag queen, per l’appunto dal nome Peperita.

Nel 2017 Liuzzi è riuscito anche a vincere il titolo di Miss Drag Queen Lombardia 2017, grazie alla sua meravigliosa interpretazione di Benedetta Parodi! Ma come è nata questa sua passione e perché Giacomo dà sfogo alla sua arte? Questo quello che svela lui:

“Avete difronte la Regina d’Inverno 2009 e Miss Drag Queen Lombardia 2017. I miei spettacoli sono tendenzialmente un’esplosione di colori, di risate e di gioia, proprio perché ho bisogno di esorcizzare quei fantasmi che mi porto dietro ogni giorno. Il palco per me è un’isola in mezzo al mare, dove potermi salvare. Ci sono tantissime donne a cui mi ispiro, ma la mia massima aspirazione è la mia nonnina”.

Di Peperita sappiamo ancora che è fidanzato dal 2014 con Giacomo. I due sono molto affiatati e innamorati.

Oltretutto che possiamo affermare con certezza è che oltre ad essere un’amata ed acclamata drag, Giacomo di Bale Off ha anche un’altra importante passione: quella per i dolci! Per questo motivo Peperita ha deciso di mettersi alla prova con una nuova ed inedita esperienza: Bake Off Italia 2020! Scopriamo di più sulla sua partecipazione alla prossima edizione del programma di Real Time.

Scopriamo adesso dove seguire Giacomo Liuzzi Peperita su Instagram.

Dove seguire Giacomo Liuzzi Peperita: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Giacomo Liuzzi Peperita, possono seguire l’aspirante pasticciere di Bake Off Italia 2021 tramite la sua pagina Instagram ufficiale.

L’amata drag queen ama condividere con i suoi followers istanti della sua vita privata, ma anche tutti i momenti più belli dei suoi spettacoli, mostrandoci la parte migliore dei suoi due mondi.

A seguire vediamo il ritorno di Giacomo Liuzzi a Bake Off Italia e cosa è successo nell’edizione del 2020.

Peperita a Bake Off Italia 2021

Venerdì 3 settembre su Real Time torna la nuova edizione di Bake Off Italia 2021, condotta ancora una volta da Benedetta Parodi. 3 i giudici:Damiano Carrara, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio

Tra i concorrenti in gara ritroviamo Giacomo Liuzzi. Peperita c’è da precisare che ha preso parte alla precedente stagione del programma di dolci ma, a causa di un infortunio, ha dovuto lasciare anzitempo il tendone.

Così il programma ha deciso di concedere a Giacomo di Bake Off una seconda chance.

La passione di Peperita per i dolci nasce proprio guardando il programma e, in particolare, grazie alla Parodi, sua grande fonte di ispirazione. A poco a poco Giacomo Liuzzi si è cimentato nella pasticceria, che gli è valsa la partecipazione a Bake Off Italia 2021.

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Oltre a Giacomo Liuzzi Peperita, a partecipare a Bake Off Italia 2020 ci sono ben altri 15 concorrenti: ecco di chi si tratta:

Il percorso di Giacomo Liuzzi a Bake Off

Così il 3 settembre prende il via la nuova avventura di Giacomo Liuzzi a Bake Off Italia 2021. Peperita ha voglia di rivalsa dopo la sfortunata partecipazione nel 2020 e farà di tutto per convincere i giudici.

Vedremo passo passo quale sarà il suo percorso all’interno della trasmissione di dolci. Cosa accadrà sotto il tendone di Bake Off Italia 2021 a Giacomo? Sarà in grado di arrivare fino alla fine dell’avventura? Non resta che attendere per scoprirlo!

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.