Chi è Roberto Portanova di Bake Off Italia 2021? Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Roberto Portanova, concorrente di Bake Off Italia 2021, dalla biografia, alla vita privata, il lavoro e le curiosità.

Chi è Roberto Portanova

Nome e Cognome: Roberto Portanova

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Ventimiglia di Sicilia (Palermo)

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: militare dell’Esercito Italiano

Partner: Roberto sembra essere single

Figli: Roberto non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @roberto.bakeoff9

Roberto Portanova età, altezza e biografia

Scopriamo qualche informazione su Roberto Portanova, concorrente di Bake Off Italia 2021. Roberto è originario di un piccolo paesino in provincia di Palermo, Ventimiglia di Sicilia. Non sappiamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale, ma sappiamo che ha 38 anni di età. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso, non abbiamo informazioni. Inoltre non sembra avere tatuaggi visibili sul suo corpo.

Nella vita Roberto è un militare dell’esercito italiano. Per molti anni quindi è stato lontano da casa e spesso a giro per l’Italia. Ora ha deciso di ritornare nella sua terra di origine, in Sicilia, per ritrovare un po’ quella serenità che la città non gli dava.

Così oggi abita in campagna circondato da animali di cui si prende cura e questo per lui è molto rilassante. Dopo una giornata di lavoro, torna a casa e li accudisce, li coccola, ricaricandosi in questo modo. E rivela che le uova fatte dalle sue galline si montano benissimo per fare i dolci.

Nonostante abbia già un lavoro, pensa che la pasticceria potrebbe essere un ottimo piano B nella sua vita.

Vita privata

Parlando della sua vita privata, Roberto Portanova sembra essere single. Non risultano storie attuali dai profili social. Non è sposato e non ha figli.

Oltre a tutti gli animali di cui si prende cura, ha anche una cagnolina di nome Matilde che per lui è come una figlia. Ce l’ha da sei anni, ci dorme insieme e quindi la considera parte di sé, non può farne più a meno.

Roberto ha una grandissima passione per i dolci perché, come lui stesso dice, è un grandissimo goloso. Durante la settimana pensa ai dolci che farà nel weekend e appena ne mangia uno pensa già a quello che cucinerà la settimana successiva. Adora soprattutto i dolci siciliani e in particolare qualsiasi dolce al pistacchio.

Dove seguire Roberto Portanova: Instagram e social

Adesso che consciamo un po’ meglio chi è Roberto Portanova, è possibile seguirlo sui social? La risposta è ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Il suo profilo contiene alcuni scatti di vita quotidiana ma ciò che la fa da padrona sono le foto dei dolci che cucina. Pubblica le sue creazioni con ovviamente anche le ricette.

Ogni tanto collabora con alcuni siti di cucina pubblicando le sue ricette e condividendole sul suo profilo Instagram.

Roberto a Bake Off Italia 2021

Roberto Portanova è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021 che inizia su Real Time venerdì 3 settembre. Alla conduzione troviamo come sempre Benedetta Parodi. E sono stati confermati anche i giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

I dolci sono un pensiero fisso per Roberto, non fa altro che pensare a cosa cucinerà e realizzerà. Ed infatti pensa che la pasticceria potrebbe essere un’ottima alternativa al suo lavoro. Per partecipare al programma ha detto: “Caro Bake Off, arrivo per dimostrare, in primis a me stesso, che se c’è una grande passione si può arrivare davvero in alto”.

Ma conosciamo gli altri concorrenti…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Per Bake Off Italia 2021 i concorrenti partecipanti sono in totale 20. Oltre a Roberto Portanova, ecco chi sono gli altri:

Vediamo adesso il percorso di Roberto all’interno del programma…

Il percorso di Roberto a Bake Off Italia

L’avventura di Roberto Portanova a Bake Off Italia 2021 inizia venerdì 3 settembre con la prima puntata del programma in onda su Real Time.

