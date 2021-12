I sondaggi sul vincitore di Bake Off Italia 2021

I finalisti di Bake Off Italia 2021

C’è grande attesa tra i telespettatori per la finale di questa sera di Bake Off Italia 2021 – Dolci in forno. Nel corso di questi mesi abbiamo conosciuto più da vicino i protagonisti e, per quest’ultimo atto, saranno in 4 a giocarsi il trofeo. Vedremo Roberto Portanova, Daniela Ribezzo, Lola Litvinova e Peperita nome d’arte di Giacomo Liuzzi. Solo uno di loro si aggiudicherà la vittoria. Ma cosa dicono intanto i sondaggi a riguardo?

A renderci partecipi del parere del pubblico è come sempre Reality House. Il sito per la finale di Bake Off Italia ha lanciato un sondaggio sui propri canali ufficiali e nella giornata odierna ne ha comunicato il responso. Stando al giudizio dei telespettatori da casa la più meritevole è Daniela Ribezzo, che si è aggiudicata il 40% di preferenze.

Al secondo posto secondo i sondaggi, invece, ritroviamo Roberto Portanova. L’aspirante pasticcere ha conquistato il 33% di voti da parte dei fan di Bake Off Italia 2021. Successivamente al terzo posto troviamo Giacomo Liuzzi, in arte Peperita. Dopo la sfortunata edizione lo scorso anno (ha subito un brutto infortunio durante la primissima puntata e ha dovuto lasciare subito) Peperita ha potuto rifarsi in questa edizione, raggiungendo la finale tanto desiderata. Ma i sondaggi prevedono per lei il 25% di preferenze. Fanalino di coda di questo sondaggio è Lola Litvinova con il 2% di voti.

Il vincitore di Bake Off Italia 2021 – sondaggio Reality House

Il pubblico dunque dà come vincitrice di Bake Off italia 2021 Daniela Ribezzo, che prende così le redini di Sara Moalli, che ha trionfato durante l’edizione precedente del programma più dolce che ci sia! I sondaggi saranno confermati durante la puntata di questa sera? Staremo a vedere!

Sebbene i fan di Bake Off Italia si siano abbondantemente espressi a riguardo, il giudizio spetta solo e soltanto ai tre giudici Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam! Saranno loro a decretare il migliore o la migliore di questa stagione.

Occhi incollati alla TV con l’ultimissimo appuntamento di Bake Off, sempre su Real Time.