1 Gli insulti fuori dalla casa del GF Vip 6

Su Twitter sembra che ci sia una battaglia tra i fandom di due concorrenti del GF Vip 6. Stiamo parlando di quelli a sostegno di Miriana Trevisan e Soleil Sorge. In queste ultime ore, infatti, è accaduto qualcosa di particolare. Spesso la gente va fuori dalla Casa del reality per urlare delle frasi. Spesso si tratta di esclamazioni in supporto di qualcuno oppure per avvertire certi concorrenti delle vere intenzioni di altri. Questa volta, però, la questione è diversa. Si tratta di un insulto abbastanza forte. Una voce, infatti, avrebbe gridato dall’esterno: “Sei una t***a“.

Ma a chi era rivolta? Proprio qui sta un altro problema. Non si riesce a capire. Il web, infatti, è spaccato in due. C’è chi dice che la figura misteriosa si stesse rivolgendo a Miriana e chi invece a Soleil. A quanto pare, secondo alcune testimonianze di utenti, pare che il fandom di Soleil si sia dissociato da queste urla e la stessa cosa ha fatto l’altro. Ovviamente ci sono anche persone che sostengono quanto detto dall’individuo, ma sono poche. Non si sa nemmeno con chiarezza il motivo per il quale sia stato detta tale parola.

Alcuni, per esempio, ipotizzano che sia per il modo in cui ballano: “Le maggior parte delle donne che manifestano contro la violenza sulle donne sono le stesse che danno della t***a a Miriana o a Soleil per come ballano. Coerenza 100%“. Altri, invece, optano per i comportamenti delle due, non accettati da diverse persone su Internet. Soleil per il rapporto con Alex e Miriana per quello con Biagio. Insomma, non è ben chiaro. Fatto sta che tanti altri non capiscono come si possa arrivare a tanto solo per un reality, in questo caso il GF Vip 6: “Ho letto che hanno urlato T…. per una tra Soleil e Miriana. Per chiunque delle due sia, state veramente perdendo il senno della ragione per un reality“.

