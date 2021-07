1 Sta per arrivare Ballando con le Stelle 2021

Mancano pochi mesi alla partenza della nuova stagione televisiva, e tra i grandi ritorni Rai ci sarà la partenza di Ballando con le Stelle 2021. Come sappiamo la nuova edizione del talent show è già attesissima, e senza dubbio non mancheranno grandi colpi di scena e forti emozioni. Attualmente la grande macchina del programma, che anche quest’anno sarà condotto da Milly Carlucci, è già in movimento, e gli autori sono alla ricerca del cast perfetto, che non deluderà le aspettative del pubblico. Ma chi sarà stavolta a mettersi alla prova con questa nuova esperienza?

Solo poche ore fa a sorpresa TPI ha svelato il nome del primo concorrente di Ballando con le Stelle 2021, e sembrerebbe che stavolta la Rai e Milly Carlucci abbiano fatto il colpaccio! A prendere parte al talent infatti sarà nientemeno che Morgan, uno degli artisti italiani più amati di sempre. Come qualcuno ricorderà, qualche anno fa Marco Castoldi aveva già partecipato al programma in qualità di ballerino per una notte. Tuttavia adesso il cantante avrà modo di mettersi alla prova con una nuova sfida, e di certo ne vedremo delle belle. Ecco cosa svela TPI in merito:

“C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, il cantautore dovrebbe essere il primo nome certo nel cast dei ballerini vip che prenderanno parte alla trasmissione condotta da Milly Carlucci. Dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione, segnata da alcuni casi di positività al Covid, il rodato show di Rai 1 tornerà in onda a inizio ottobre. Morgan e la produzione di Ballando si sono incontrati nei giorni scorsi. Salvo clamorosi ripensamenti da parte dell’eclettico cantante, dunque, lo vedremo nelle vesti di ballerino”.

Pare dunque che Morgan sia il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Ma cosa accadrà quest’anno? Scopriamo cosa ha dichiarato Milly Carlucci qualche settimana fa in merito al ritorno del talent show, che come sappiamo lo scorso anno ha avuto non pochi problemi per via del Covid.