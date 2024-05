Ballando con le stelle 2024, il presunto cast della nuova edizione: da Bruno Barbieri a Pierpaolo Spollon

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Maggio 2024

Ballando con le stelle

In queste ore sono stati rivelati i nomi dei presunti concorrenti che faranno parte del cast di Ballando con le stelle 2024.

Il presunto cast di Ballando con le stelle 2024

La nuova edizione di Ballando con le stelle nel 2024 si sta avvicinando sempre di più. Nonostante si debba aspettare il mese di ottobre non mancano comunque le anticipazioni sui presunti concorrenti, come per esempio il rumor su Melissa Satta. La showgirl sembrerebbe essere stata confermata anche se non ufficialmente, storia diversa invece per Nina Moric e Belen Rodriguez che sarebbero state smentite.

In queste ore però sarebbero stati fatti i nomi di tutti i possibili concorrenti che andrebbero a comporre il cast. A riportarli ci ha pensato il profilo Twitter La TV e nella lunga lista comparirebbe proprio Melissa Satta. Ma non mancano diversi cantanti di varie generazioni: Massimo Ranieri, Ornella Muti e Big Mama.

Si passa quindi al noto attore di fiction Rai Pierpaolo Spollon, già visto come ballerino per una notte e al quale Milly Carlucci aveva proposto un posto nella nuova edizione. Per quanto riguarda la categoria dei conduttori, invece, possiamo menzionare Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Fabrizio Biggio. Ma l’elenco è ancora lungo.

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024, infatti, potrebbero arrivare anche lo chef Bruno Barbieri, la showgirl Juliana Moreira, l’ex calciatore Nicola Ventola e l’attrice Cristina Marino. Insomma, un cast di tutto rispetto se fosse confermato ufficialmente dalla Rai o da Milly Carlucci.

Per scoprirlo dovremo attendere almeno il mese di settembre. Solo in autunno infatti, come al solito, la conduttrice apparirà sui profili social di Ballando con le stelle per informare tutti i follower dei ballerini e le coppie che formeranno con i professionisti. A voi piacerebbero oppure ne vorreste vedere degli altri? Lasciateci un commento con i personaggi famosi che vi piacerebbe gustarvi sulla pista da ballo.