NEWS

Andrea Sanna | 17 Novembre 2022

Ballando con le stelle

Il retroscena sull’espulsione di Montesano a Ballando con le Stelle

A pochi giorni da una nuova diretta di Ballando con le Stelle si torna a parlare di quanto accaduto nel corso della scorsa puntata con la squalifica di Enrico Montesano. È emerso un nuovo dettaglio raccolto dal sito Ansa, che vi spiegheremo qui di seguito. Il concorrente durante le prove ha indossato una maglietta con la scritta “Memento audere semper“, frase simbolo della Decima mas. Si tratta, come risaputo, della legione militare che ha combattuto a supporto dei nazisti e contro i partigiani. Questo ha quindi portato la Rai, che ha trovato inaccettabile questa scelta, a prendere un provvedimento disciplinare contro l’attore.

Enrico Montesano nel mentre si è scusato per l’accaduto spiegando di aver indossato quella maglia ma di non condividerne il pensiero. L’attore ha anche annunciato causa all’azienda, con la speranza che sia fatta luce su questa vicenda. Ma non è finita qui, perché adesso pare ci sia un ulteriore dettaglio che arricchisce la polemica nata a Ballando con le Stelle.

Al capo indossato si aggiungerebbe anche “un saluto romano”, che Enrico Montesano avrebbe fatto durante le prove e sarebbe contenuto nelle registrazioni video in possesso della rete di viale Mazzini. È questo quanto si apprende dal sito precedentemente menzionato. In corso, al momento, l’istruttoria sull’episodio che ha portato alla squalifica del protagonista di Ballando con le Stelle. In merito alla vicenda ha rilasciato qualche dichiarazione anche l’insegnante di danza, Alessandra Tripoli, che ha seguito da vicino l’attore durante questo percorso. La coreografa all’Ansa ha detto: “Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia”.

La Tripoli ha dunque spiegato il suo punto di vista circa l’accaduto che ha coinvolto Enrico Montesano durante le prove di Ballando con le Stelle. Stando a quanto spiegato da Alessandra, infatti, il compito della settimana era un numero di show dance. La scelta era ricaduta su “This is me”, tratto dal musical “The Greatest Showman” e ha studiato i vari dettagli da un video YouTube. Nella clip in questione una coppia illustrava tutti i movimenti da replicare e come precisa l’insegnante: “La performance finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”.

La maestra di Ballando con le Stelle ha commentato anche la maglietta indossata da Montesano, spiegando: “Sono nipote di un comunista, mio nonno mi ha raccontato tanto della Resistenza, ma devo ammettere che non avevo mai sentito parlare della Decima Mas su cui in questi giorni, invece, mi sono fatta una cultura”. Per concludere la Tripoli ha anche spiegato come durante le prove si sudi tantissimo e questo porta insegnanti e allievi a cambiarsi spesso anche per evitare sbalzi di temperature e malanni: “Se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo”.