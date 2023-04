NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

Ballando con le stelle

Nella prossima edizione di Ballando con le stelle potremmo davvero vedere Barbara d’Urso in giuria? Le ipotesi

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle?

La prossima edizione di Ballando con le Stelle è ancora abbastanza lontana ma già si vocifera che Milly Carlucci potrebbe avere in mente alcuni cambiamenti.

Non solo nel meccanismo del varietà, ma anche nella giuria. Al momento non ci sono informazioni certe, e si tratta solamente di rumor che vengono da TVBlog.

Secondo la testata online, la maggior parte della giuria sarebbe in realtà già stata confermata. Si starebbe cercando invece chi sostituisca il solo membro che, sempre e solo attenendoci al parere del blog, lascerebbe la storica squadra di giurati: la giornalista Selvaggia Lucarelli.

La testata fa trapelare che la produzione del varietà di Rai 1 avrebbe di conseguenza in mente di assoldare un’altra signora della TV che risolva l’inevitabile vuoto lasciato dall’eventuale addio di Lucarelli, e cita i nomi delle presunte sostitute.

Barbara d’Urso

Ballando con le Stelle giuria: Barbara d’Urso

Primo nome che spicca sugli altri è quello di Barbara d’Urso.

La presentatrice potrebbe lasciare Mediaset per diventare una giurata a Ballando? È l’opinione di TVBlog.

È vero che Barbara d’Urso non ha mai nascosto il suo affetto verso Milly Carlucci e l’ammirazione per il programma da lei condotto, ed è noto che il volto di Pomeriggio Cinque abbia una passione viscerale per la danza, ma al momento quella formulata dal blog resta un’ipotesi e nulla più.

Nulla sembra infatti lasciare intendere che Barbara d’Urso abbia in mente di salutare l’azienda con cui lavora con grande soddisfazione da moltissimi anni.

