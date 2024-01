Chi è Paolo Bonolis? Età, figli, carriera e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2024

Chi è

Amato conduttore televisivo, showman e autore, Paolo Bonolis è tra i volti noti del piccolo schermo tra i più amati e apprezzati dal pubblico. Ma cosa sappiamo di lui? Scopriamo tutte le curiosità che riguardano la sua biografia, l’età, la vita privata e figli, la carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Paolo Bonolis

Nome e Cognome: Paolo Bonolis

Data di nascita: 14 giugno 1961

Luogo di nascita: Roma

Età: 62 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: 71 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: conduttore, showman e autore TV

Ex moglie: Paolo Bonolis è stato sposato con Sonia Bruganelli

Fidanzata: Paolo oggi è single

Figli: Paolo ha dei figli di nome Adele, Davide, Martina, Silvia e Stefano

Tatuaggi: Paolo non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @sonopaolobonolis

Paolo Bonolis età, altezza e biografia

Ecco alcuni dati della biografia di Paolo Bonolis. Il conduttore è nato a Roma il 14 giugno 1961 sotto il segno dei Gemelli. La sua età oggi è di 62 anni. L’altezza invece corrisponde a 1 metro e 79 centimetri.

Qualcuno si domanda se Paolo Bonolis ha origini rumene? Ebbene sì. I suoi avi paterni avevano origini in Romania. Il suo cognome originale è, in realtà, Bonoli, divenuto poi Bonolis dopo il trasferimento in Sardegna.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo quante lauree ha Paolo Bonolis e quante lingue parla? Dopo il diploma, il conduttore si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, per poi laurearsi in Scienze Politiche all’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Vita privata

Molto restio a parlare della sua vita privata, cosa sappiamo di Paolo Bonolis? Il conduttore è stato sposato con Sonia Bruganelli, con la quale ha annunciato la separazione nel 2023. Insieme hanno 3 figli: Silvia, Davide e Adele.

Prima del matrimonio con la Bruganelli, Bonolis è stato sposato con Diane Zoeller, dal 1983 al 1988. Insieme hanno avuto due figli: Stefano e Martina. Oggi Paolo Bonolis ha una fidanzata? Il conduttore è attualmente single. Tra le sue relazioni passate c’è anche Laura Freddi.

Che disabilità ha la figlia di Paolo Bonolis? Silvia nata con una cardiopatia grave. Per tale ragione ha subito un intervento chirurgico dopo la nascita. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’operazione, purtroppo ha riportato dei danni permanenti alle sue capacità motorie. La ragazza però è molto seguita circondata dall’amore della sua famiglia.

Paolo Bonolis, per chi non lo sapesse, è anche nonno. E tra le altre curiosità possiamo dire che è grande amante dello sport (in particolare del calcio da tifoso dell’Inter come il figlio Davide).

Dove seguire Paolo Bonolis: Instagram e social

Sui social è possibile seguire Paolo Bonolis? Sì, il conduttore sebbene non sia molto amante del mondo del web, ha un profilo su Facebook e Instagram molto seguiti anche se non aggiornatissimi.

Qui condivide tanti scatti e contenuti che riguardano anche ricordi del passato con amici e colleghi, ma non solo. Molti sono anche le immagini con la famiglia e la sua ex moglie Sonia Bruganelli.

Su X, l’ex Twitter, è presente un profilo ma non sappiamo se effettivamente è il suo o una pagina gestita da fan.

Carriera

La carriera di Paolo Bonolis è piuttosto ricca. Il conduttore non ha lavorato solo in TV, ma anche in radio e nel dietro le quinte. Dopo la laurea ha dato così il via al suo percorso, fino a diventare uno dei punti cardine della TV italiana!

In carriera vanta anche premi e riconoscimenti importanti negli anni. Per gioco e per lavoro Bonolis ha portato al successo anche alcuni brani durante il suo percorso artistico.

Per chi non lo sapesse il conduttore ha scritto anche dei libri.

Non tutti sanno ricorderanno forse ma Paolo Bonolis vanta anche il Guinness World Record ottenuto nel 2010: ha pronunciato la bellezza di 332 parole di senso compiuto in un minuto.

C’è anche chi si chiede quanto viene pagato Bonolis ma a oggi non ci sono notizie a riguardo, se non indiscrezioni.

I programmi TV con Bonolis

Sono talmente tanti i programmi condotti da Paolo Bonolis che citarli tutti sarebbe davvero complicato. Pensate che ha debuttato in TV per la prima volta a soli 19 anni con il programma 3, 2, 1… Contatto!. Poi la vera e propria esplosione per la sua carriera è arrivata grazie a Bim Bum Bam nel 1982. A seguire nel 1990 ha condotto Doppio Slalom e l’anno successivo Urka!. Qui ha collaborato per la per la prima volta Luca Laurenti, suo partner televisivo.

Negli anni registriamo anche Sei un fenomeno e, successivamente, Domenica Italiana e Occhio allo specchio!. Poi nel 1992 ha commentato la cerimonia di premiazione degli Oscar con Anna Praderio, ma anche Caccia al ladro con Jo Squillo.

Poi è stata la volta di Bulli e Pupe con Antonella Elia e Belli freschi. Poi ancora I cervelloni e lo show Beato fra le donne. Nella sua carriera citiamo ancora Luna Park, La zingara e Miss Italia nel mondo. A seguire Tira & Molla con accanto per la prima volta Luca Laurenti e Ela Weber. E molti molti altri che abbiamo raccolto qui a seguire.

Bim Bum Bam

Come detto l’esplosione televisiva per Paolo Bonolis è arrivata grazie a Bim Bum Bam, che ha presentato fino al 1990 su Italia 1. Il programma per bambini è stato la sua fortuna.

Beato tra le donne

Altro programma d’intrattenimento con protagonista Paolo Bonolis citiamo anche Beato tra le donne. Con la sua simpatia e ironia ancora una volta ha conquistato il fedele pubblico prima su Rai 1 e poi su Canale 5.

Tira & Molla

Dal 1996 al 1998 è stata la volta di Tira e Molla, trasmissione in onda nella fascia pre serale di Canale 5.

Un disco per l’estate

In carriera Paolo Bonolis vanta anche la conduzione di Un disco per l’estate, che l’ha visto alla conduzione per ben 2 anni dal 1997 al 1999.

Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Altro programma di straordinario successo nel percorso televisivo di Paolo Bonolis è Ciao Darwin. Qui condivide la conduzione ancora oggi insieme a Luca Laurenti.

Chi ha incastrato Peter Pan?

Dopo Bim Bum Bam un altro programma per i bambini realizzato da Paolo Bonolis è Chi ha incastrato Peter Pan?. Anche qui insieme a lui troviamo Luca Laurenti.

Striscia la Notizia

Tra i tanti ad avere il piacere di sedere dietro al bancone di Striscia la Notizia c’è anche Bonolis per ben 3 edizioni dal 2000 al 2003. Insieme a lui sempre Laurenti.

Affari tuoi

In Rai invece Paolo Bonolis ha avuto modo per alcune edizioni di condurre anche il longevo programma Affari tuoi.

Sanremo con Paolo Bonolis

Nel 2005 e nel 2009 Bonolis ha bissato anche il Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico!

Il senso della vita

Per un periodo Paolo ha avuto il piacere anche di condurre Il senso della vita. Una trasmissione dove i personaggi noti si raccontavano in intense interviste.

Avanti un Altro

Tra i format più recenti di Bonolis c’è Avanti Un Altro. Il programma pre serale di Canale 5 (che in alcune stagioni ha visto anche la prima serata) ha ottenuto un successo clamoroso tra i game show.

Scherzi a Parte

Infine tra le altre trasmissioni ricordiamo Scherzi a Parte.