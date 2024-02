Chi è Şahin Vural, Raşit in Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 3 Febbraio 2024

Chi è

La serie Terra Amara ha dato grande lustro anche all’attore Sahin Vural. Nella soap lo vediamo nei panni di Rasit. Ma scopriamo tutte le curiosità sul suo conto tra età, altezza, vita privata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Sahin Vural

Sahin Vural età e biografia

Rasit di Terra Amara da chi è interpretato? L’attore che ricopre questo ruolo è Sahit Vural. Quanti anni ha e dov’è nato? Sahit è nato ad Adara, in Turchia, l’8 agosto 1986. La sua età è di 37 anni. Il suo segno zodiacale è il Leone.

Altezza e peso dell’attore non sono note.

Non si sa molto altro della sua biografia, se non che la sua carriera spazia tra TV e teatro.

Vita privata

Purtroppo riguardo alla vita privata di Sahin Vural, Rasit di Terra Amara, non abbiamo alcun tipo di informazione. Non sappiamo se ha o meno una fidanzata. E dato che non siamo in grado di dirvi se è fidanzato, attendiamo di saperne di più. Per ora diamo per buono possa essere single.

Nemmeno dal profilo Instagram è possibile recepire questo tipo di curiosità.

Dove seguire Sahin Vural Rasit di Terra Amara: Instagram e social

Se siete fan di Terra Amara non potete lasciarvi scappare la possibilità di seguire Rasit, ovvero Sahin Vural. Su social come Instagram e Threads è possibile trovare il suo account ufficiale. Sono presenti diverse foto, molte di shooting fotografici o dal set.

Una cosa che balza all’occhio è che l’attore posta spesso scatti in bianco e nero e che è molto amante della palestra. Ci tiene a mostrarsi sempre in forma.

Carriera

Della carriera dell’attore Sahin Vural non si conosce granché. Una delle poche cose che sappiamo è che ha lavorato non solo a diverse serie televisive ma anche a teatro.

Il successo è arrivato però grazie a Terra Amara.

Sahin Vural è Rasit in Terra Amara

Arrivato nella serie Terra Amara a Sahin Vural è stato affidato il personaggio di Rasit Kaya. Si tratta di uno degli uomini che lavorano per Hatip Tellidere. A seguito della scomparsa di quest’ultimo ha prestato servizio per la famiglia Yaman. Qui conoscerà Fadik (interpretata da Polen Emre).

Terra Amara non vanta solo la presenza di Sahin Vural. Nello show troviamo anche: Melike Ipek Yalova,Serpil Tamur, Hilal Altınbilek e Nazan Kesal. E ancora: Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu, Aras Senol e Selin Genç.