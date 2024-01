Chi è Sibel Taşçıoğlu, Şermin di Terra Amara? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Chi è

La sua Sermin Yaman è uno dei personaggi più amati della serie TV di successo, Terra Amara. Scopriamo insieme chi è la sua interprete Sibel Tascioglu attraverso alcune curiosità che la riguardano: dall’età e altezza per passare alla vita privata, figli e dove seguirla su Instagram.

Chi è Sibel Tascioglu

Nome e Cognome: Sibel Tascioglu (in turco Sibel Taşçıoğlu)

Data di nascita: 28 luglio 1976

Luogo di nascita: Bursa (Turchia)

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice e doppiatrice

Marito: Sibel è sposata con Murat Kolcak Kostendil

Figli: Sibel non ha figli

Tatuaggi: Sibel non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @sibeltascioglukk

Sibel Tascioglu età e altezza

Quanti anni ha e qual è l’altezza di Sibel Tascioglu, Sermin di Terra Amara?

L’attrice è nata a Bursa, in Turchia, il 28 luglio 1976 sotto il segno del Leone, quindi la sua età oggi è di 47 anni.

Per quanto riguarda l’altezza di Sibel Tascioglu invece possiamo dirvi che è alta 1 metro e 68 centimetri. Ignoto il peso.

Da sempre ha coltivato la passione per la recitazione, come vedremo e negli anni è divenuta attrice di successo ma anche doppiatrice.

Vita privata

Della vita privata di Sibel Tascioglu sappiamo che è figlia unica. Ha sempre visto in sui padre un punto di riferimento, lo considerava un eroe. Da lui ha ereditato un forte senso dell’umorismo e pensa di aver ereditato da lui anche il talento per la recitazione.

Ma oggi Sibel, Sermin di Terra Amara è sposata e ha dei figli? Alla prima domanda possiamo dirvi che suo marito è Murat Kolcak Kostendil dal 2016. La loro storia è davvero particolare dato che si sono innamorati quando ancora erano due studenti e si sono ritrovati 25 anni dopo.

La coppia non ha figli, ma hanno 6 gatti.

Dove seguire Sibel Tascioglu: Instagram e social

Oggi è possibile seguire Sibel Tascioglu sui social? La risposta è sì. L’attrice è molto apprezzata sul mondo del web e ha degli account che vantano parecchi follower.

Sebbene non manchino tanti momenti legati alla sua vita privata, altrettanti sono le immagini legate al suo lavoro che la ritraggono sul set.

Carriera

Soffermandoci sulla carriera, invece, possiamo dire che Sibel Tascioglu ha frequentato l’Università di business administration. Non trovando però molto nelle sue corde questa facoltà, si è poi iscritta e laureata al conservatorio come attrice.

Ma c’è da precisare una cosa. Sibel Tascioglu non è soltanto attrice. Negli anni infatti è diventata anche doppiatrice. Tra TV, cinema, teatro e serie TV ha davvero lavorato tantissimo.

Il maggiore successo è arrivato però nel 2018 quando Sibel ha interpretato Sermin in Terra amara.

Nel 2024 la troviamo come ospite a Verissimo per parlare di Terra Amara e del suo amato personaggio.

Sibel Tascioglu è Sermin in Terra Amara

Nella serie Terra Amara Sibel Tascioglu interpreta il personaggio di Sermin.

Grazie a Terra Amara nel 2022 Sibel ha vinto il Premio Golden Caretta, come Miglior attrice non protagonista insieme a Polen Emre e Yeliz Doğramacılar.

In Terra Amara ha lavorato accanto ad attori come: Melike Ipek Yalova, Serpil Tamur, Hilal Altınbilek e Nazan Kesal. Tra loro figurano nella serie anche: Uğur Güneş, Murat Ünalmış e Kerem Alışık.