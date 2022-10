Chi è la storica voce di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle torna questa sera con una nuova puntata e anche noi con alcune chicche sulla trasmissione! Durante ogni appuntamento quando arriva il momento dei giudici di votare ogni singola esibizione sentiamo annunciare, per esempio: “Ivan Zazzaroniiiiii… nove, Gulliermo Mariotto….dieciiiii”. Ma vi siete mai chiesti chi si nasconde dietro la storica voce del talent musicale di Rai 1?

Ebbene siamo qui a darvi la risposta. Dietro al curioso slag c’è l’italo-americano Giovanni Villa, noto a tutti come Foxy John. Figlio di un diplomatico e una casalinga, ha una lunga carriera da speaker e pensate che negli anni ha avuto modo di vincere un Telegatto! Solo in Italia, a metà degli anni 70, venne contattato dalla Rai per condurre “Hit Parade” e “Dischi caldi”. Questo permise a Foxy John di lavorare con Gianni Boncompagni e Claudio Cecchetto. Fino a che non è arrivata, anno dopo anno e successo dopo successo, la grande occasione chiamata Ballando con le Stelle!

Ora che abbiamo dato finalmente un volto alla famosa voce che ogni sabato abbiamo modo di sentire a Ballando con le Stelle, possiamo darvi anche un’altra piccola curiosità a riguardo. Foxy John dove si trova fisicamente in studio? Da quel che è emerso su Sorrisi, lui si posiziona in una parte alta della platea.

Sempre al settimana qualche anno fa ha rivelato anche perché non lo vediamo mai a centro studio o comunque in una postazione ben visibile rispetto agli altri membri del cast di Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha raccontato: «Non amo apparire, però ballo dietro le quinte con Carolyn Smith. Da diversi anni mi sono avvicinato al tango. Qualche tempo fa, poi, Milly e io dovevamo ballare insieme, ma lei andando a sciare cadde e non se ne fece più nulla. Ma io aspetto!», disse in quell’occasione.

E voi eravate a conoscenza di questa curiosità su Foxy John e Ballando con le Stelle! Seguiteci ancora per molte altre notizie sulla trasmissione di Rai 1!

