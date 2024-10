In un video di Ballando segreto, vediamo Massimiliano Ossini furioso con la giuria di Ballando con le stelle. Il giornalista, infatti, non ha preso bene i suoi voti rispetto a quelli data a Friedman. A dargli sostegno c’è anche Sonia Bruganelli che lancia una stoccata ai giudici. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Massimiliano Ossini contro la giuria di Ballando con le stelle

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle per alcuni concorrenti non è andata benissimo. Tra questi c’è Massimiliano Ossini, molto competitivo, che da subito ha detto di voler vincere. Proprio per questo ha preso molto male i voti che gli hanno dato i giudici dopo la sua esibizione. E ha fatto il confronto con Alan Friedman che invece li ha avuti molto più alti non meritandoseli a suo dire.

Lo sfogo è stato ripreso nella sala delle stelle proprio durante la puntata. E il video è stato pubblicato per il format Ballando segreto. Massimiliano si è sfogato con Sonia Bruganelli che gli ha dato man forte contro la giuria.

LEGGI ANCHE: Giorgia Soleri rivela come ha scoperto di essere non monogama

“Adesso, mo… con tutto il cuore, per tutto il bene che non voglio, anche perché non sono amici, ma Friedman… Ho ballato cento volte meglio”, ha detto Massimiliano Ossini facendo il confronto tra la sua esibizione e quella di Friedman. Lo scrittore ha infatti portato a casa 31 punti, mentre il giornalista solo 21.

A infastidire Massimiliano Ossini è stato in particolare il 6 dato da Selvaggia Lucarelli a Friedman, pare per andare contro Zazzaroni col quale aveva litigato. “Non puoi dare 6 perché è andata contro Zazzaroni, perché hanno litigato. Ma che c*zzo di voto è, dai”, ha sbottato Ossini. E ha trovato Sonia Bruganelli a sostenerlo: “Ma perché loro vogliono essere protagonisti… è quello”, ha detto riferendosi anche lei alla giuria.

Massimiliano Ossini contro la Giuria di #BallandoconLeStelle pic.twitter.com/tNjfSkNEDm — Roberto Mallò (@robymallo) October 11, 2024

Siamo curiosi di vedere come i giudici prenderanno questo sfogo e questa accusa.