Nicolò Figini | 12 Novembre 2022

Ballando con le stelle

Luisella Costamagna e Pasquale si ritirano da Ballando con le stelle

Questa sera a Ballando con le stelle, purtroppo, abbiamo assistito al ritiro di una coppia del programma. Purtroppo Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si sono trovati costretti a dire addio alla gara. Almeno per adesso. Non hanno, infatti, escluso un loro ritorno. Loro sono stati i primi sorteggiati nella puntata e si sono presentati al centro della pista accanto a Milly Carlucci. Qui sotto il video.

⚡È ufficiale: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si ritirano dalla gara😥#BallandoConLeStellepic.twitter.com/93xbagdLyi — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 12, 2022

“Diciamo che la guarigione è progressiva, costante ma infinitesimale. Troppo lenta. Adesso la mia sfida è guarire. Devo guarire e per tornare al 100% devo fermarmi. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare. Ci vuole tempo per farlo. Adesso è irrevocabile“.

Come stavamo dicendo all’inizio, però, non temete. Questo perché c’è sempre la possibilità del ripescaggio. Questo se riusciranno a rimettersi in forma entrambi. Ebbene sì, anche il ballerino professionista si è fatto male. Staremo a vedere. La concorrente ha ringraziato Alberto Matano per tutte le belle parole usate con loro, così come la maggior parte dei giudici. Alla fine si sono andati a sedere accanto a Marta Flavi e Giampiero Mughini, eliminati in precedenza.

