Dario Cassini vs Selvaggia Lucarelli

Puntata infuocata quella di stasera a Ballando con le Stelle. La gara è infatti appena iniziata, ma le tensioni sono già alle stelle. A pochi minuti dalla partenza della diretta infatti c’è già stato un acceso scontro tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Prima della performance, gli autori hanno mandato in onda una clip in cui si è visto l’attore sfogarsi e accusare la giudice del talent show di conflitto di interesse. Secondo il pensiero di Cassini infatti la Lucarelli gli darebbe voti bassi per avvantaggiare il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli e farlo salire in classifica.

A quel punto, dopo l’esibizione, Selvaggia ha avuto modo di replicare e di dire naturalmente la sua. La giudice, così come la stessa Milly Carlucci, ha così fatto presente come a invitare sia lei che lo chef sia stata la produzione del programma, e come non abbia mai chiesto ai suoi colleghi di favorire Lorenzo. Ma non solo. A quel punto la Lucarelli ha lanciato una bomba che non è passata inosservata.

Selvaggia ha infatti affermato di aver ricevuto una chiamata nel pomeriggio proprio da Dario Cassino, durante la quale il comico avrebbe affermato come il suo atteggiamento sarebbe finto, per fini televisivi.

A quel punto tra i due c’è stato un botta e risposta andato avanti per alcuni minuti, durante i quali Dario ha cercato di spiegare quello che sarebbe accaduto. Ciò nonostante tra i due non c’è stato un chiarimento. Che nei prossimi giorni la Lucarelli e Cassini abbiano modo di avere un confronto? Non resta che attendere per scoprirlo.

