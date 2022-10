Chi è Lorenzo Biagiarelli? Età, vita privata e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Lorenzo Biagiarelli, concorrente di Ballando con le Stelle 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata, alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Lorenzo Biagiarelli età e biografia

Chi è lo chef Lorenzo Biagiarelli e cosa sappiamo sulla sua biografia?. Il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 è nato a Cremona nel 1990. La sua età è dunque di 32 anni. Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta.

Sappiamo però che la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1 metro e 86 centimetri e 80 kg circa.

Dopo aver vissuto a Senigallia e dopo essersi diplomato, Lorenzo si iscrive all’Università alla Facoltà di Storia, laureandosi con una tesi sul Protestantesimo.

Passiamo a vedere le informazioni sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Lorenzo Biagiarelli abbia una fidanzata. La risposta è sì!

Lo chef è infatti legato sentimentalmente da qualche anno a Selvaggia Lucarelli.

Ma Lorenzo ha dei figli? La risposta è no.

Ma dove possiamo seguire Biagiarelli sui social e su Instagram? Vediamo le informazioni in nostro possesso.

Dove seguire Lorenzo Biagiarelli: Instagram e social

I fan si chiedono dove è possibile seguire Lorenzo Biagiarelli sui social e in particolare su Instagram.

Il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ha un profilo attivo, che vanta quasi 170 mila follower. Lo chef ha anche un profilo Facebook.

Su Instagram Lorenzo condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua fidanzata, e le sue ricette più riuscite.

Scopriamo di più ora sulla sua carriera e cosa ha fatto Biagiarelli.

Carriera

Dopo essersi laureato, Lorenzo Biagiarelli coltiva la passione per la cucina. Apre così un blog, dove condivide col pubblico le sue ricette, che ottengono in breve tempo un grande successo. In particolare a conquistare il web sono le ricette etniche, che lo chef ha imparato grazie ai numerosi viaggi fatti. Il web si chiede anche se Lorenzo abbia un ristorante, tuttavia la risposta è no. Biagiarelli ha spesso mostrato ricette rubate a sua nonna, che hanno conquistato i fan.

Nel mentre ottiene una grande popolarità anche sui social, dove diventa noto ai più come Social Chef. Nel 2019 esordisce in tv, quando entra a far parte del cast della prima edizione di Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast.

Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast

Nel 2019 Lorenzo Biagiarelli debutta in tv, quando entra a far parte del cast di Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast, in qualità di giudice.

Dall’anno seguente entra invece a far parte del cast di È Sempre Mezzogiorno.

È Sempre Mezzogiorno

A partire dal 2020 Lorenzo Biagiarelli entra nel cast di È Sempre Mezzogiorno, l’amato programma Rai condotto da Antonella Clerici, che debutta dopo la chiusura de La Prova del Cuoco.

Nel 2022 arriva per lo chef una nuova grande opportunità televisiva: Ballando con le Stelle 2022. Andiamo a scoprire di più sulla sua partecipazione al talent show di Rai 1.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle 2022

Sabato 8 ottobre su Rai 1 debutta Ballando con le Stelle 2022, che come sempre sarà condotto da Milly Carlucci, mentre a far parte della giuria saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto. Nel cast di concorrenti troviamo anche Lorenzo Biagiarelli, che si mette alla prova con questa nuova esperienza, ballando al fianco di Anastasia Kuzmina. Proprio in merito alla sua partecipazione al programma, lo chef su Instagram scrive:

“Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.

Lorenzo naturalmente non l’unico concorrente di Ballando. Vediamo chi altro fa parte del cast del programma.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Ecco tutti i concorrenti con i rispettivi maestri di Ballando con le Stelle 2022:

Scopriamo ora cosa sappiamo sul percorso di Lorenzo a Ballando con le Stelle 2022.

Il percorso di Lorenzo a Ballando con le Stelle 2022

Il percorso di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle 2022 inizia sabato 8 ottobre. Lo chef ballerà insieme ad Anastasia Kuzmina, e in questi giorni i due si stanno allenando senza sosta. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

1^ puntata : L’esibizione di Lorenzo ha commosso Selvaggia. Prosegue la sua avventura nel programma.

: L’esibizione di ha commosso Prosegue la sua avventura nel programma. 2^ puntata : Ottavo posto per Lorenzo e Anastasia.

: Ottavo posto per e 3^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

