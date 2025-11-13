Carolyn Smith, unica vera tecnica in giuria, ha sempre goduto di grande rispetto per i suoi giudizi. Negli ultimi giorni, però, qualcuno ha cominciato a mettere in discussione il suo operato, a Ballando con le stelle, insinuando che si sarebbe lasciata influenzare dagli altri giurati.

La Smith ha voluto chiarire la sua posizione:

“Hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le Stelle – spiega Carolyn Smith -. Capisco che, per avere un po’ di visibilità, si è scatenata una gara a chi la spara più grossa, visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ci ruota intorno fa rumore. Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno. Però voglio precisare che ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Non ho mai screditato nessuno. Chi lo fa… beh, la mia frase resta quella: sti****”.

Insomma, “a buon intenditor poche parole”.

A cura di Alba Cosentino

