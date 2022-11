NEWS

Nicolò Figini | 13 Novembre 2022

Ballando con le stelle

La squalifica di Enrico Montesano da Ballando con le stelle

Ieri è andata in onda una puntata di Ballando con le stelle. Come al solito ne sono successe di tutti i colori tra giuria e concorrenti. La gara si è conclusa con un ritiro, ovvero quello di Luisella Costamagna, e due eliminazioni. A dover abbandonare la competizione sono stati Dario Cassini e Paola Barale, la quale ha avuto un confronto in diretta a Domenica In con il suo maestro di ballo.

Notizia delle ultime per, però, la squalifica di Enrico Montesano. A darne conferma un comunicato ufficiale della Rai che potete anche leggere QUI:

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera“.

La squalifica di Enrico Montesano deriva una maglietta con la scritta “Memento audere sempre“, simbolo della Decima mas. Per chi non lo sapesse si tratta di una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani e simbolo del nazifascismo, come detto anche nella nota riportata poc’anzi. Per il momento questo è quanto. L’attore non potrà più prendere parte al programma di Milly Carlucci. In caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo a informarvi.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Ballando con le stelle e non solo.