1 La confessione di una insegnante di Ballando con le Stelle

Raimondo Todaro solo lo scorso anno si è aggiunto al cast dei docenti di ballo di Amici 21, dopo aver detto addio a Ballando con le Stelle. Un’altra insegnante del programma presentato da Milly Carlucci pare abbia provato in passato a far parte della scuola più famosa d’Italia, senza però riuscirci.

Di chi si tratta? Parliamo di Lucrezia Lando, che nel 2020 ha trionfato a Ballando con le Stelle in coppia con Gilles Rocca e che lo scorso anno ha tentato di fare il bis con Andrea Iannone. Come riportato dal settimanale TeleSette, a cui ha rilasciato un’intervista, la Lando ha fatto sapere che nel 2013 è stata scartata ai casting. Una delusione sicuramente, ma al contempo un insegnamento a non arrendersi. A distanza di tempo (si scopre solo oggi a quanto pare) Lucrezia ha commentato l’accaduto al settimanale: “Tutti ricevono delle porte in faccia, poi si aprono i portoni”, ha commentato lei.

Il portone si chiama infatti Ballando con le Stelle, dove ha avuto la possibilità di farsi conoscere. Ma non solo. Proprio la trasmissione di Milly Carlucci le ha aperto nuove strade, tra cui quella della conduzione. La troviamo infatti al timone de Il borgo delle meraviglie, spazio inserito all’interno di Uno Mattina. Esperienza nuova che comunque ha colto al volo. Lei nell’intervista ha spiegato che proprio da Milly trae i migliori insegnamenti.

E voi conoscevate questo aneddoto su Lucrezia Lando? In questi giorni un ex insegnante di Ballando con le Stelle ha parlato del programma e in particolar modo della conduttrice Milly Carlucci. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme…